Для байкальского омуля строят НИС

В Иркутске прошла церемония начала спуска на воду научно-исследовательского судна «Викентий Зайцев». Оно строится для работы в рамках федерального проекта «Сохранение озера Байкал», НИС должно помочь в реализации программы по восстановлению запаса омуля.

В торжественной церемонии принял участие руководитель Федерального агентства по рыболовству Илья Шестаков. Он отметил: строительство «Викентия Зайцева» — знаковое событие для рыбохозяйственной науки, Байкала и страны в целом.

«Важно, что именно на Байкале появляется судно такого класса и уровня. Оно позволит обеспечить полноценные исследования запасов водных биоресурсов Байкала, а также точнее спрогнозировать, что будет происходить с экологическим состоянием Байкала, поскольку ученые будут проводить не только ресурсные съемки, но и другие виды исследований совместно с Российской академией наук», — сказал глава ведомства.

Как рассказали Fishnews в пресс-службе Росрыболовства, судно будет оснащено современным оборудованием для оценки запасов водных биоресурсов, в том числе байкальского омуля. Полученные данные позволят интенсифицировать работу по второму этапу программы восстановления популяции эндемика, подчеркнули в ФАР.

Судно названо в честь Викентия Петровича Зайцева, который руководил Всесоюзным НИИ рыбного хозяйства и океанографии в 1956-1962 гг. и внес большой вклад в развитие отраслевой науки именно на Байкале.

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