Ученые исследуют «красные приливы» в Олюторском заливе

В Олюторском заливе специалисты КамчатНИРО начали комплексные исследования факторов, способствующих вредоносному «цветению» водорослей (ВЦВ). По мнению ученых, этот мониторинг имеет стратегическое значение для промысла лососей.

В Олюторском заливе, где проходят пути нерестовых и нагульных миграций лососевых, а также обитают ценные виды морских промысловых рыб, ВЦВ стало систематическим явлением с 2017 г., сообщили Fishnews в пресс-службе Камчатского филиала ВНИРО.

«Цветение», как правило, приходится на период интенсивного промысла горбуши и кеты. Учитывая, что на Олюторский залив приходится значимая часть общего вылова в Камчатском крае, мониторинг ВЦВ имеет стратегическое значение для рыбодобывающей отрасли региона, отметили в филиале.

Сотрудники КамчатНИРО уже выполнили первую комплексную гидробиологическую съемку в заливе. Она позволит зафиксировать фоновые («нормальные») условия среды, при которых не происходит массового развития вредоносных видов микроводорослей, а также выявить места скопления («депо») цист в донных отложениях.

Сетка станций приурочена к участкам акватории, где, по информации рыбаков-«прибрежников», начинается «цветение» и откуда оно впоследствии распространяется по заливу. В процессе съемки взяты пробы фито- и зоопланктона, бентоса, образцы донных отложений, определены гидрологические параметры среды.

Следующая съемка в Олюторском заливе будет выполнена во время ВЦВ.

В филиале обратили внимание, что помимо гидробиологических съемок систематически выполняются метеорологические наблюдения, ведутся наблюдения за состоянием водной поверхности (качественными характеристиками воды) и прибрежья (наличие выбросов мертвых гидробионтов, погибших птиц и млекопитающих).

Помощь в организации и проведении исследований оказывает руководство местного рыбопромыслового предприятия.

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