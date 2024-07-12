Российская рыба получила сертификат для экспорта в Кувейт

Россельхознадзор согласовал ветеринарный сертификат для поставок в Кувейт рыбной продукции. Этот рынок потенциально может быть интересен для поставок премиальных категорий, но нужно просчитывать рентабельность, отметили в ВАРПЭ.

Россельхознадзор совместно с Государственным агентством по вопросам продовольствия и питания Кувейта согласовал ветеринарные сертификаты на экспорт в страну продукции животного происхождения, в том числе рыбы и рыбопродукции.

Электронные версии документов размещены на сайте Россельхознадзора в разделе «Экспорт/импорт — Кувейт — Экспорт — Ветеринарные сертификаты».

Для того чтобы осуществлять поставки, заинтересованные предприятия должны пройти обследования и быть включены в Реестр экспортеров системы «Цербер», рассказали Fishnews в пресс-службе российского ветеринарного ведомства.

Кувейт — небольшая по площади страна, удовлетворяющая основную часть спроса на продовольственные товары за счет импорта, отметил в пресс-службе подведомственного Минсельхозу центра «Агроэкспорт».

Потенциально рынок Кувейта может быть интересен российским рыбакам для поставок сардины-иваси, минтая и недорогих видов тихоокеанских лососей, однако объемы поставок ограничены реальным спросом и покупательной способностью, приводит «Агроэкспорт» комментарий президента Всероссийской ассоциации рыбопромышленников Германа Зверева.

«Внутренний рынок рыбопродукции Кувейта оценивается в менее чем 24 тыс. тонн в год при населении около 4,3 млн человек. Так, по данным Центрального статистического управления страны, в прошлом году местные рыбаки реализовали 733 тонны рыбы. По данным ITC Trade Map, импорт Кувейта в 2023 году составил 23 тыс. тонн», — рассказал Герман Зверев.

Одновременно с этим Кувейт — богатая «нефтяная» страна с внушительной долей населения с высоким уровнем дохода. Кроме того, здесь развита туристическая инфраструктура. Все это стимулирует спрос на премиальные морепродукты.

«Потенциально этот рынок может быть интересен российским поставщика премиальной продукции — краба, креветки, трубача, а также филе трески и нерки. Однако это требует от рыбаков серьезных усилий по маркетинговому продвижению продукции и формированию культуры ее потребления. Необходимо просчитать возможную рентабельность таких проектов, чтобы оценить целесообразность развития этого рынка», — подчеркнул руководитель ВАРПЭ.

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