Запасы кутума получили свежее пополнение

Специалисты Терско-Каспийского филиала Главрыбвода выпустили в Каспийское море более 9,5 млн штук молоди кутума. Работа рыбоводов нацелена на восстановление запасов одного из наиболее ценных промысловых видов в регионе.

Искусственным воспроизводством кутума в Дагестане занимаются Мехтебский рыбоводный завод и Приморский экспериментальный рыбоводный завод, входящие в состав Терско-Каспийского филиала Главрыбвода. Как сообщили Fishnews в пресс-службе организации, в рамках государственного задания в Каспийское море было выпущено более 9,5 млн экземпляров молоди кутума. Средняя штучная навеска особей составила 1,1 г.

Кутум является одним из наиболее ценных промысловых видов рыб Каспия. В прошлом его запасы на побережье Дагестана поддерживались за счет естественного размножения в пойменных озерах дельты Терека, родниковых ручьях дельты Самура и нагула в море. Уловы достигали 60–80 тонн в год.

Однако в результате антропогенного воздействия естественное воспроизводство кутума сократилось настолько, что популяция оказалась на грани исчезновения. В связи с этим филиал Главрыбвода ведет работу, направленную как на организацию искусственного воспроизводства кутума, так и на восстановление нерестилищ.

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