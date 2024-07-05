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Терско-Каспийский филиал Главрыбвода завершил масштабные работы по расчистке Гудийской протоки. Фото пресс-службы учреждения

Нерестилища Дагестана получили приток воды

Главрыбвод отчитался о восстановлении работы каналов, по которым вода поступает к Аракумским и Нижне-Терским нерестово-выростным водоемам в Дагестане. По расчетам специалистов, для обводнения системы озер до нормального уровня потребуется до двух месяцев.

Расчистка Гудийской протоки реки Терек стала завершающим этапом масштабного проекта по восстановлению гидрологического режима Аракумских и Нижне-Терских нерестово-выростных водоемов. После паводка в 2016 г. Зенковский, Ждановский и Сиражудиновский каналы, по которым вода из Терека поступала к крупнейшим в регионе нерестилищам общей площадью более 36 тыс. га, были полностью обезвожены и заилены. Озера оказались под угрозой полного высыхания.

«В течение пяти лет мы проводили рыбохозяйственную мелиорацию на каналах, изъяли более 1 млн кубометров грунта, но это привело только к частичному наполнению этих водоемов», — рассказал на пресс-конференции 4 июля начальник управления по реализации приоритетных проектов, нормирования и ценообразования Главрыбвода Артем Шемяков.

Чтобы наладить снабжение водой нерестово-выростных водоемов, требовалось провести расчистку непосредственно в русле Терека, а для этого — решить вопросы не только с согласованием работ, но и с их финансированием. С просьбой помочь спасению нерестилищ руководство республики даже обращалось к президенту Владимиру Путину.

Как сообщает корреспондент Fishnews, непосредственно к расчистке Гудийской протоки Терско-Каспийский филиал Главрыбвода смог приступить только в 2024 г. По словам первого замначальника филиала Омара Микаилова, работы выполнялись по сухому руслу реки на участке длиной 11 км в течение 66 дней с применением различной спецтехники.

«Была произведена выемка грунта порядка 800 тыс. кубометров. 21 июня эти работы были завершены. Каналы сейчас полностью в результате наших работ запитаны», — отметил представитель Терско-Каспийского филиала. — Мы объезжали после этого все озера. Вода поступает в достаточном количестве. И мы рассчитываем через месяц — максимум два их полностью обводнить».

По оценке филиала, полноценное восстановление Аракумских и Нижне-Терских нерестово-выростных водоемов важно в том числе для сохранения в Дагестане ценного объекта промысла — кутума, популяция которого снизилась до критических значений.

«Мы вместе с теруправлением выступаем инициаторами того, чтобы ввели мораторий на вылов данного вида рыбы. Этот мораторий, кстати, уже вводили как-то на три года, по-моему, и это дало ощутимые результаты, потому что популяция восстановилась, — заявил Омар Микаилов. — Я считаю, если мы воссоздадим, с одной стороны, места для нереста кутума и, с другой стороны, запретим его вылов хотя бы на короткий период времени, нам не только удастся сохранить эту популяцию, но и восстановить ее».

Кроме того, Главрыбвод рассчитывает, что обводнение озер позволит возобновить работу Бирюзякского рыбоводного завода, расположенного рядом с Гудийской протокой.

«Этот завод в свое время был центром селекции белого амура, — уточнил Омар Микаилов. — У нас там есть довольно широкая выростная база прудов, поэтому мы со следующего года будем выполнять задание по воспроизводству на этом заводе, введем его в полноценную эксплуатацию».

В ходе пресс-конференции представители Главрыбвода подчеркнули, что для благополучия водных биоресурсов региона важно осуществлять мелиоративные работы на регулярной основе. «Мы запросили необходимое финансирование, — добавил Артем Шемяков. — Надеюсь, нам будут выделять деньги на расчистку Гудийской протоки, и мы будем каждый год там достаточные объемы изымать, чтобы поддерживать воду в наших каналах».

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Fishnews

  • Терско-Каспийский филиал Главрыбвода завершил масштабные работы по расчистке Гудийской протоки. Фото пресс-службы учреждения
  • О восстановлении работы каналов, по которым вода поступает к Аракумским и Нижне-Терским нерестово-выростным водоемам в Дагестане, рассказали на пресс-конференции. Фото Анны Пьяных
  • Начальник управления по реализации приоритетных проектов, нормирования и ценообразования Главрыбвода Артем ШЕМЯКОВ. Фото Анны Пьяных
  • Первый замначальника Терско-Каспийского филиала Омар МИКАИЛОВ. Фото Анны Пьяных
  • Было извлечено порядка 800 тыс. кубометров грунта. Фото пресс-службы Главрыбвода
  • По данным Терско-Каспийского филиала Главрыбвода, вода сейчас поступает на нерестилища в достаточном количестве. Фото пресс-службы учреждения
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