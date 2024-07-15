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Вице-премьер — полпред президента на Дальнем Востоке Юрий ТРУТНЕВ провел на Сахалине совещание по реализации в области инвестпроектов. Фото пресс-службы полпредства

«Рыбные» инвестпроекты Сахалина и Курилы обсудили на совещании у Юрия Трутнева

В ходе визита в Сахалинскую область вице-премьер — полпред президента на Дальнем Востоке Юрий Трутнев провел совещание по реализации в регионе инвестпроектов. Это в том числе новые рыбозаводы группы компаний «Гидрострой» и логистический комплекс в Корсаковском порту.

Зампред правительства — полномочный представитель президента напомнил, что в области действуют две территории опережающего развития, режим свободного порта. «На Курилах вообще создан уникальный режим привлечения инвестиций. Всего с применением мер государственной поддержки здесь реализуется 122 инвестиционных проекта с общим объемом инвестиций по соглашениям порядка 360 млрд рублей, из которых 162 млрд уже вложено. Введено в эксплуатацию 39 предприятий, создано более 8 тыс. новых рабочих мест», — привел цифры Юрий Трутнев.

На совещании рассматривались как новые, так и уже реализуемые проекты, в том числе в сфере рыбной промышленности, логистики и транспорта.

Группа компаний «Гидрострой» осуществляет строительство трех рыбоперерабатывающих заводов. На острове Итуруп (инициатор — ЗАО «Курильский рыбак») появится завод по глубокой переработке рыбы и выпуску кормовой рыбной муки и жира мощностью до 80 тыс. тонн готовой продукции в год, с холодильником для единовременного хранения до 2 тыс. тонн мороженой продукции. Объем инвестиций оценивается в 3,7 млрд рублей. Ввод в эксплуатацию — 2024 г., количество новых рабочих мест — до 250, рассказали Fishnews в пресс-службе полпредства. Еще один завод предусмотрен в селе Крабозаводское на острове Шикотан (инициатором также выступает «Курильский рыбак»). Запланировано производство мороженой продукции, в том числе филе, из различных видов сырья — минтая, сельди, и побочных продуктов, в том числе из отходов производства. Проектная мощность завода — 80 тонн сырья в год. Объем вложений — 1,5 млрд рублей. Ввод в эксплуатацию — 2024 г., количество новых рабочих мест — 80. Третий завод появится в селе Озерское Корсаковского района на Сахалине. Также ГК «Гидрострой» построила гостиничный комплекс «Янкито» на Итурупе.

Обсуждалось создание современного логистического комплекса в Корсаковском порту. Проект реализует компания «Логин дело». Запланирована модернизация порта. В июле 2024 г. завершена сделка по приобретению основного оператора порта — АО «Корсаковский морской торговый порт». В рамках проекта планируется ремонт и усиление парка специализированной портовой техники; восстановительные работы по реконструкции причалов, зон хранения грузов и подходных транспортных путей; оптимизация системы управления портом и значительного увеличения объема грузовой базы.

По мнению губернатора Сахалинской области Валерия Лимаренко, для островного региона важны инвестиционные проекты, которые способствуют созданию новых рабочих мест, реализации социальных программ, повышению качества жизни людей. «Сахалинская область находится среди лидеров Азиатско-Тихоокеанского региона по объемам переработки рыбы. И мы стремимся наращивать обороты. За пять лет на островах построено пять перерабатывающих заводов. В ближайшие три года к ним прибавятся четыре. Чтобы обеспечить отрасль ресурсами, за те же пять лет мы построили 13 рыбоводных предприятий. Вскоре возведем еще 10. Это означает, что в ближайшие пять лет в регионе удвоятся объемы искусственного воспроизводства и переработки рыбы», — привел он пример развития региона.

«Инвесторы — те люди, которые, собственно, развивают экономику нашей страны. Я не шучу нисколько, я действительно считаю, что наша работа — и губернатора, и министра, и моя — помогать инвесторам. Мы и дальше будем помогать им», — заявил Юрий Трутнев.

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НазадМетки: дальний востокправительствосахалин
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