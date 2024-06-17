За компаниями Сахалинской области закрепили квоты в обмен на инвестиции

Компании Сахалинской области в рамках второго этапа программы инвестиционных квот выразили готовность построить промысловый и транспортный флот, а также береговые заводы рыбопереработки.

Предприятия Сахалинской области вошли в число участников второго этапа программы инвестиционных квот вылова. Федеральное агентство рыболовству закрепило доли квот за компаниями под обязательство создания новых мощностей, сообщает корреспондент Fishnews.

Всего по итогам первой кампании по сбору заявок на участие во втором этапе бизнес Дальнего Востока выразил готовность построить 11 береговых заводов — четыре новых производства обеспечат инвесторы Сахалинской области. Это компании «Курильский рыбак» (два проекта), «Гавань» (входят в ГК «Гидрострой») и рыбокомбинат «Островной». Во втором этапе все они участвуют с проектами по созданию заводов большой мощности, в обмен государство предоставит права на добычу минтая и сельди.

Не остались компании островного региона в стороне и от строительства нового флота. Рыбокомбинат «Островной» решил построить два среднетоннажных промысловых судна под квоты вылова трески и палтусов. Также компания заявила о готовности участвовать в обновлении транспортно-рефрижераторного флота — построить два транспортных рефрижератора под квоты вылова минтая и сельди.

Напомним, что по условиям программы осваивать закрепленные доли квот компании смогут только после ввода объектов инвестиций в эксплуатацию.

Предприятия Сахалинской области активно участвуют и в первом этапе программы инвестиционных квот, отметил министр по рыболовству региона Иван Радченко. Береговые заводы под право на промысел построили и ввели в строй компании «Невод», «Рыбокомбинат «Островной», «Курильский рыбак» и «Алаид» — таким образом, инвесторы вкладываются в развитие береговой переработки на Сахалине, Северных и Южных Курилах, заявил глава областного ведомства.

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