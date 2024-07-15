Илья Шестаков поучаствовал в первом выпуске мальков тайменя в Енисей

В Красноярском крае в Енисей в рамках искусственного воспроизводства впервые выпустили молодь тайменя. В зарыблении принял участие руководитель Росрыболовства Илья Шестаков.

Кроме тайменя в реку выпустили молодь еще одного ценного вида — нельмы. Ее выращиванием занимаются предприятия Главрыбвода. В общей сложности в дикую природу отправили немногим более 20 тыс. штук молоди, сообщили Fishnews в пресс-службе федерального агентства.

«Сегодня мы выпускаем небольшой объем. Обычно зарыбление происходит миллионами штук. Сегодняшнее мероприятие, скорее, знаковое — это первый выпуск тайменя в Енисей», — сказал Илья Шестаков.

Глава Росрыболовства отметил, что ситуация в регионе, по данным науки, в целом благоприятная.

«Понятно, что есть определенные сложности по воспроизводству тайменя. Но, например, по осетровым, ситуация выравнивается: наука подтверждает, что здесь достаточно неплохие запасы. То есть зарыбление, которым активно занимается государство и в том числе бизнес в части компенсационных мероприятий, дает свои плоды», — подчеркнул Илья Шестаков.

Для оценки и изучения эффективности искусственного воспроизводства тайменя глава Росрыболовства поручил науке проработать вопрос мечения выпускаемой молоди.

«Мы с коллегами обсудили, что в следующем выпуске будем делать маркировку, чтобы точно определять — это заводской таймень или представитель естественной популяции», — отметил руководитель Федерального агентства по рыболовству.

В целом в 2024 г. в водоемы Красноярского края запланирован выпуск около 10 млн мальков различных видов. По словам главы Росрыболовства, это неплохой показатель, но есть куда расти, в том числе в рамках мирового соглашения с «Норникелем» (НТЭК) о ликвидации последствий аварии в 2020 г.

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