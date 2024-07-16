Очередная партия сомнительной рыбы «приплыла» из Белоруссии

Россельхознадзор выявил следующую из Белоруссии подозрительную рыбопродукцию, в ведомстве считают, что товар имеет норвежское происхождение. Профильный департамент республики попросили провести проверку и не допускать таких случаев впредь.

В июне на трассе Москва — Минск (М-1) было остановлено транспортное средство, перевозящее рыбную продукцию сомнительного происхождения.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе Россельхознадзора, в результате контрольных мероприятий установлены нарушения в маркировке товара, также есть обоснованные сомнения в подлинности представленных ветеринарных сопроводительных документов.

«Вместе с тем имеются признаки, свидетельствующие, что продукция, возможно, произведена в Норвегии, промаркирована на территории Республики Беларусь и под видом российской рыбной продукции предположительно контрабандным способом ввезена на территорию России», — рассказали в ветеринарном ведомстве.

Россельхознадзор попросил Федеральную таможенную службу РФ провести проверку по указанному факту.

Кроме того, направлено обращение в Департамент ветеринарного и продовольственного надзора Министерства сельского хозяйства и продовольствия Белоруссии с просьбой провести необходимые проверочные мероприятия и принять меры с целью недопущения подобных случаев в будущем.

Напомним, что рыбная контрабанда из Белоруссии задерживается российскими надзорными органами регулярно.

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