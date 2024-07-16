На Чукотке вновь поищут организаторов любительской рыбалки

В Чукотском автономном округе на конкурс выставлены четыре участка для организации любительского рыболовства. Заявки принимаются до 15 августа — дня вскрытия конвертов с предложениями.

Торги организует Северо-Восточное теруправление Росрыболовства, сообщает корреспондент Fishnews. Согласно конкурсной документации, участки расположены в бухте Эгвекинот залива Креста, бухте Отмелой залива Ткачен, бухте Комсомольской (Эмма), проливе Лонга. Эти РЛУ вместе с другими ранее неоднократно выставлялись на торги.

Критерии оценки заявок для претендентов, имеющих опыт организации любительского рыболовства, — количество выданных лицензий, стоимость объектов профильной инфраструктуры, средняя численность работников. Для новичков — предложение по размеру платы, бизнес-план по созданию инфраструктуры, средняя численность работников.

Итоги предполагается подвести 23 августа. Участки предоставляются на 20 лет.

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