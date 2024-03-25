Чукотка ищет хозяев участкам для любительского лова

В Чукотском автономном округе на конкурс выставили девять участков под организацию любительского рыболовства. Заявки можно подавать в бумажном и электронном формах до 24 апреля.

Организатором конкурса выступает Северо-Восточное теруправление Росрыболовства, сообщает корреспондент Fishnews. Согласно официальной документации, все рыболовные участки находятся на внутренних водоемах ЧАО.

Размеры участков — от 0,6 га до 130 га. Восемь из девяти акваторий уже выставлялась на торги в прошлом году, однако единственному заявителю было отказано в допуске к участию. Новый РЛУ расположен на реке Анадырь, его площадь — 10,14 га.

Критерии оценки заявок прежние: для претендентов, имеющих опыт организации любительского рыболовства, это количество выданных лицензий, наличие объектов профильной инфраструктуры, средняя численность работников, а для новичков — предложение по размеру платы, бизнес-план по созданию инфраструктуры, средняя численность работников.

Подвести итоги конкурса планируют 15 мая. Все акватории предоставляются на 20 лет.

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