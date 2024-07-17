Новости
Опасная микроводоросль снова оказалась в центре внимания науки

Опасная микроводоросль снова оказалась в центре внимания науки

Группа дальневосточных ученых опубликовала новое исследование воздействия микроводоросли-паразита Coccomyxa на морские гидробионты. Эта работа может иметь практическое значение для защиты акваферм.

Зеленые микроводоросли рода Coccomyxa — недавно обнаруженные и малоизученные патогены двустворчатых моллюсков. Заражение вызывает патологии, деструктивно меняющие наиболее ценные для аквакультуры части ракушек — мантию и мускул-замыкатель. Также нарушаются физиологические процессы, в результате чего зараженные особи отстают в росте, развитии и гибнут, рассказывают ученые Национального научного центра морской биологии имени А.В. Жирмунского ДВО РАН.

Патогенная микроводоросль Coccomyxa имеет весьма широкий географический ареал, она заражает моллюсков из различных регионов Мирового океана с разнообразными гидрохимическими режимами: от Белого и Баренцева морей до берегов Патагонии, сообщили Fishnews в пресс-службе Дальневосточного отделения РАН.

На Дальнем Востоке России внимание биологов привлек двустворчатый моллюск модиолус курильский (Modiolus kurilensis) — один из доминирующих видов зообентоса, часто используемый в качестве тест-объектов при биомониторинговых исследованиях и добываемый как прилов к мидии Грея (Crenomytilus grayanus).

Еще в 2016 г. ученые ННЦМБ обнаружили среди модиолусов особей с зелеными органами и деформированной раковиной. Из тканей «атипичных» моллюсков впервые была изолирована в чистом виде культура Coccomyxa parasitica.

А благодаря выполненному в 2022-2024 гг. комбинированному анализу гистопатологических и иммунных характеристик у зараженных моллюсков был подтвержден паразитический статус этой микроводоросли и подробно описана клиническая картина развития заболевания. Выявленная динамика иммунного ответа Modiolus kurilensis показала высокую устойчивость патогена к защитным реакциям хозяина.

Поскольку у морских гидробионтов основной системой, отвечающей за защитные и адаптационные механизмы, является гемолимфа, то в новом исследовании ученые предприняли попытку оценки физиологического и иммунного статуса моллюсков при разной степени заражения.

«Был проведен комплексный анализ изменения раковины, массы тела, показателей иммунитета, гистопатологического состояния пищеварительной железы и почек у модиолуса курильского по мере развития инвазии, вызванной паразитическими микроводорослями Coccomyxa», — рассказала научный сотрудник лаборатории физиологии ННЦМБ ДВО РАН Юлия Сокольникова.

Учитывая, что с каждым годом появляется все больше сообщений о заражении этими водорослями новых промысловых видов моллюсков, есть основания опасаться дальнейшего распространения Coccomyxa. Это в перспективе особенно опасно для аквакультурных хозяйств, отметили в пресс-службе.

Исследование выполнено при поддержке гранта РНФ, результаты работы опубликованы в журнале Microorganisms.

Напомним, что научные изыскания, связанные с микроводорослью Coccomyxa, проводятся также в ИнБЮМ и ДВФУ.

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews

Задать вопрос редакции
НазадМетки: аквакультурадальний восток
Поиск по дате / Календарь новостей
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31

Опрос

Какое решение будет принято по максимальному сроку строительства судов под крабовые квоты?

От первого лица

Руководитель Федерального агентства по рыболовству Илья ШЕСТАКОВ

Руководитель Федерального агентства по рыболовству

Илья ШЕСТАКОВ

В отрасли идет глобальная модернизация

Председатель правления Россельхозбанка Борис ЛИСТОВ

Председатель правления Россельхозбанка

Борис ЛИСТОВ

Мы наращиваем кредитование рыбной отрасли опережающими темпами

Губернатор Камчатского края Владимир СОЛОДОВ. Фото пресс-службы правительства региона

Губернатор Камчатского края

Владимир СОЛОДОВ

Развитие внутреннего рынка — это стабильная работа для всей отрасли

Все материалы

Интервью

Генеральный директор терминала «Сероглазка» Владимир ВАЛЬТЕР

Генеральный директор терминала «Сероглазка»

Владимир ВАЛЬТЕР

Работа по развитию Северного морского пути движется вперед

Директор компании «Дальпромрыба» Роман РЫБАКОВ

Директор компании «Дальпромрыба»

Роман РЫБАКОВ

Рост потребления рыбных консервов — задача всех участников рынка

Президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья Георгий МАРТЫНОВ

Президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья

Георгий МАРТЫНОВ

У отраслевых объединений — хорошие перспективы

Директор Приморского регионального филиала Россельхозбанка Елена БАКУМЕНКО

Директор Приморского регионального филиала Россельхозбанка

Елена БАКУМЕНКО

Мы заинтересованы во всестороннем развитии рыбной отрасли

Все интервью

Личное мнение

Председатель Рыбного союза Александр ПАНИН

Председатель Рыбного союза

Александр ПАНИН

В борьбе за чистоту рынка нужно эффективнее работать с уже имеющимися инструментами

Директор компании «Раптика» Роман ЛОСКУТОВ

Директор компании «Раптика»

Роман ЛОСКУТОВ

Для переработчика важно выстроить продуктивный диалог с поставщиком

Все материалы

Крупным планом

Министр рыбного хозяйства СССР Александр ИШКОВ в Рыболовецком колхозе имени В.И. Ленина на Камчатке

Александр Ишков: 40 лет строительства рыбной отрасли

Министр рыбного хозяйства Александр ИШКОВ проводит совещание в Дальрыбе

Александр Ишков: 40 лет строительства рыбной отрасли

С помощью гидролотка «Фишеринг Сервис» наглядно демонстрирует специалистам-промысловикам работу тралов. Фото предоставлено компанией

«Фишеринг Сервис»: не только промвооружение, но и компетенции

Система поиска склада на fishplace.ru существенно упрощает процесс подбора идеального места для рыбопродукции

Fishplace развивает цифровой рыбный рынок

События

В Приморском крае торжественно подняли флаг на краболове «Капитан Хазан»

Новое судно пополнит промысловый флот: «Антей» поднял флаг на краболове «Капитан Хазан»

МРКТ «Петр I» компании «Тралфлот» в прошедшем году обеспечил лучший показатель по уловам среди судов такого типа в мире. Фото предоставлено ГК «Сигма Марин Технолоджи»

Российские рыбаки установили новый рекорд

Все события

Продвигая рыбу

Иваси от «Антея»: Возвращение легенды

Иваси от «Антея»: Возвращение легенды

«Витязь-Авто»: развивая камчатский берег

«Витязь-Авто»: развивая камчатский берег

Все материалы

Выставки

Рейтинг@Mail.ru
yandex
Rambler's Top100

© 2006—2024 гг. Медиахолдинг «Фишньюс». При полном или частичном цитировании информации указание Fishnews как источника и работающей ссылки на сайт www.fishnews.ru обязательны.

Сетевое издание «Интернет-портал Fishnews.ru» (Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-54327 от 29 мая 2013 г., выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций). Отраслевое информационное агентство, оперативно освещающее события в рыбной промышленности внутри страны и за рубежом, новости рыболовства в России. Учредитель – ООО «Медиахолдинг «Фишньюс». Адрес учредителя: 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 51А, оф. 404. Генеральный директор – Яшина Яна Александровна. Главный редактор – Крючкова Маргарита Константиновна, margarita_kr@bk.ru, тел.: 8 423 222 4736 Адрес редакции: 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 51А, оф. 404.