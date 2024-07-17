Опасная микроводоросль снова оказалась в центре внимания науки

Группа дальневосточных ученых опубликовала новое исследование воздействия микроводоросли-паразита Coccomyxa на морские гидробионты. Эта работа может иметь практическое значение для защиты акваферм.

Зеленые микроводоросли рода Coccomyxa — недавно обнаруженные и малоизученные патогены двустворчатых моллюсков. Заражение вызывает патологии, деструктивно меняющие наиболее ценные для аквакультуры части ракушек — мантию и мускул-замыкатель. Также нарушаются физиологические процессы, в результате чего зараженные особи отстают в росте, развитии и гибнут, рассказывают ученые Национального научного центра морской биологии имени А.В. Жирмунского ДВО РАН.

Патогенная микроводоросль Coccomyxa имеет весьма широкий географический ареал, она заражает моллюсков из различных регионов Мирового океана с разнообразными гидрохимическими режимами: от Белого и Баренцева морей до берегов Патагонии, сообщили Fishnews в пресс-службе Дальневосточного отделения РАН.

На Дальнем Востоке России внимание биологов привлек двустворчатый моллюск модиолус курильский (Modiolus kurilensis) — один из доминирующих видов зообентоса, часто используемый в качестве тест-объектов при биомониторинговых исследованиях и добываемый как прилов к мидии Грея (Crenomytilus grayanus).

Еще в 2016 г. ученые ННЦМБ обнаружили среди модиолусов особей с зелеными органами и деформированной раковиной. Из тканей «атипичных» моллюсков впервые была изолирована в чистом виде культура Coccomyxa parasitica.

А благодаря выполненному в 2022-2024 гг. комбинированному анализу гистопатологических и иммунных характеристик у зараженных моллюсков был подтвержден паразитический статус этой микроводоросли и подробно описана клиническая картина развития заболевания. Выявленная динамика иммунного ответа Modiolus kurilensis показала высокую устойчивость патогена к защитным реакциям хозяина.

Поскольку у морских гидробионтов основной системой, отвечающей за защитные и адаптационные механизмы, является гемолимфа, то в новом исследовании ученые предприняли попытку оценки физиологического и иммунного статуса моллюсков при разной степени заражения.

«Был проведен комплексный анализ изменения раковины, массы тела, показателей иммунитета, гистопатологического состояния пищеварительной железы и почек у модиолуса курильского по мере развития инвазии, вызванной паразитическими микроводорослями Coccomyxa», — рассказала научный сотрудник лаборатории физиологии ННЦМБ ДВО РАН Юлия Сокольникова.

Учитывая, что с каждым годом появляется все больше сообщений о заражении этими водорослями новых промысловых видов моллюсков, есть основания опасаться дальнейшего распространения Coccomyxa. Это в перспективе особенно опасно для аквакультурных хозяйств, отметили в пресс-службе.

Исследование выполнено при поддержке гранта РНФ, результаты работы опубликованы в журнале Microorganisms.

Напомним, что научные изыскания, связанные с микроводорослью Coccomyxa, проводятся также в ИнБЮМ и ДВФУ.

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews