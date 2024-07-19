Изъятые крабовые квоты повторно отправились на торги

Росрыболовство вновь выставило на аукцион доли квот вылова крабов в Дальневосточном бассейне в инвестиционных целях. В июле попытка продать этот лот уже была.

Доли квот для промысла крабов в Дальневосточном бассейне выставлены на аукцион, намеченный на 7 августа. Заявки на участие в торгах будут приниматься с 19 июля до 5 августа. Торги будут проводиться в электронном формате.

Речь идет о долях квот вылова крабов в инвестиционных целях первого этапа. Покупатель должен будет взять на себя обязательства по строительству на отечественной верфи промыслового судна.

Как сообщает корреспондент Fishnews, на продажу выставлены 100% доли квоты добычи в инвестцелях краба-стригуна опилио в Западно-Сахалинской подзоне, колючего краба в подзоне Приморье и Восточно-Сахалинской подзоне, волосатого четырехугольного краба в Западно-Сахалинской подзоне, равношипого краба в Южно-Курильской зоне, синего краба в Восточно-Сахалинской подзоне. Стартовая цена единственного лота составляет свыше 2,2 млрд рублей.

Доли квот уже выставлялись на торги, запланированные на 11 июля, однако заявок на участие не поступило и аукцион признали несостоявшимся.

Напомним, что предлагаемые доли были распределены в первую волну крабовых аукционов и изъяты согласно судебному решению по иску заместителя генпрокурора РФ к бизнесмену Дмитрию Дремлюге и ряду других физических и юридических лиц. Мотивировка — незаконный иностранный контроль в стратегической отрасли.

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