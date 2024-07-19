Подзона Приморье порадовала уловами Хабаровский край

Прогнозы по вылову горбуши в Татарском проливе оправдались, и это очень позитивно, рассказал президент Ассоциации предприятий рыбной отрасли Хабаровского края Сергей Рябченко. Для того чтобы не потерять положительную динамику, важно охранять нерестилища, подчеркнул он.

Общий вылов горбуши по подзоне Приморье в границах Хабаровского края уже составил около 5 тыс. тонн, что выше стартового прогноза, сообщил руководитель региональной ассоциации Сергей Рябченко.

Возможный вылов горбуши для подзоны в границах края был увеличен на 2 тыс. тонн — до 6168 тонн. Обильно рыба подошла в Советско-Гаванском районе, промысел притормозила штормовая погода, но в целом результаты здесь хорошие, отметил собеседник Fishnews.

Иная ситуация в Ванинском районе, но это и предсказуемо: к сожалению, «выбиты» были запасы реки Тумнин. Нужно думать, как обеспечить их восстановление, обратил внимание Сергей Рябченко.

«В целом же очень радует, что прогноз по вылову в Татарском проливе оправдался. Это здорово. Чтобы рыба подходила и в дальнейшем, очень важно охранять нерестилища», — подчеркнул президент Ассоциации предприятий рыбной отрасли Хабаровского края.

По его мнению, объемы вылова в подзоне Приморье в границах региона в нынешнюю путину будут сопоставимы с результатами лучших лет.

В целом в промысловых районах Хабаровского края рыбаки уже добыли порядка 7 тыс. тонн тихоокеанских лососей. Основные уловы ожидаются на материковом побережье Охотского моря. Пока там добыто около 1 тыс. тонн — прежде всего в Охотском районе и Сахалинском заливе.

Ожидания по добыче горбуши на Амуре и лимане, к сожалению, пока не оправдались. «Думаю, наука разберется, с чем это связано», — отметил Сергей Рябченко.

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews