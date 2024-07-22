«Валентин Мантуров» пополнил флот «Норебо»

Судно «Валентин Мантуров» построено на собственной верфи холдинга «Норебо» в Отрадном. Новострой будет работать на Северном бассейне.

16 июля «Валентин Мантуров» прибыл в порт Мурманск для подготовки к промыслу. Функционал судна обеспечит производство продукции глубокой переработки — филе, консервы, рыбная мука, рассказали Fishnews в пресс-службе «Норебо».

«Инициатива наречения судна, портом приписки которого стал Мурманск, именем Валентина Ивановича Мантурова принадлежит рыбопромысловому холдингу «Норебо», — прокомментировал полномочный представитель директора Владимир Григорьев. — Судьба Валентина Мантурова неразрывно связана с Мурманском. Он всегда с большой теплотой и любовью вспоминал время, проведенное здесь. Получив мореходное образование, Валентин Иванович трудился на судах Мурманского тралового флота. А в последующие годы внес свой вклад в развитие самого города. Уверены, что траулер, построенный корабелами завода «Отрадное», сослужит добрую службу рыбакам и станет достойным пополнением рыбопромыслового флота Северного бассейна».

В холдинге рассчитывают, что завод в Отрадном возьмет на себя обновление флота для «Норебо», рассказал осенью в интервью Fishnews Владимир Григорьев.

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