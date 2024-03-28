Новое поколение ямальской нельмы вырастят в УЗВ

В Ямало-Ненецком автономном округе впервые в России тестируют биотехнологию выращивания нельмы в установках замкнутого цикла. Уже в июле в Обь планируют выпустить около 150 тыс. мальков ценной рыбы навеской 1,5 г.

Работы ведутся на Собском рыбоводном заводе. Мероприятия по воспроизводству нельмы входят в программу по восстановлению популяций ценных видов рыбы в Обь-Иртышском рыбохозяйственном районе. Ее в 2023 г. поручил разработать и реализовать президент Владимир Путин.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе правительства ЯНАО, первая партия икры, поступившая на завод, получена в специализированном центре технологий разведения сиговых рыб в Ленинградской области. Сейчас этот рыбопосадочный материал находится на инкубации в аппаратах Вейса — монолитных колбах из стекла. В ближайшие месяцы сотрудники рыбоводного завода будут заниматься уходом и наблюдением за вылуплением личинок и ростом мальков.

Отличительная особенность процесса — применение биотехники выращивания нельмы в установках замкнутого цикла. Молодь сиговых рыб на Ямале находится в бассейнах с чистой водой из горной реки Собь. Рыбы питаются живыми и гранулированными кормами.

По данным областных властей, за восемь лет работы Собский рыбоводный завод выпустил в реки ЯНАО около 120 млн молоди ценных видов.

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