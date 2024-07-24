Конституционный суд Южной Кореи рассмотрел «рыбацкое» дело

В Республике Корея владельцы крупных траулеров попытались через Конституционный суд снять запрет на промысел восточнее 128-го меридиана в.д. Судьи отказали в удовлетворении иска, указав на необходимость защиты запасов кальмара и интересов мелких рыбаков.

Положение о запрете содержится в правилах о лицензировании и сообщении о рыболовной деятельности. Ограничение — часть соглашения о рыболовстве между Южной Кореей и Японией, заключенного в 1965 г. Мера введена постановлением Агентства по рыболовству в 1976 г. и сохраняется до сих пор с целью сбережения ресурсов. Однако, по мнению владельцев крупных траулеров, запрет фактически нарушает их право на свободный промысел.

Тем не менее, пишут южнокорейские СМИ, большинство судей Конституционного суда (восемь голосов против одного) посчитали, что соответствующий параграф, с одной стороны, предотвращает разногласия между истцами и другими рыбаками, работающими в бассейне Японского (Восточного) моря, с другой, помогает сокращать перелов кальмара. Популяция этого важного промыслового ресурса в последние годы сокращается, сообщает корреспондент Fishnews.

Судьи отметили в своем решении: добыча кальмара крупными траулерами может нести опасность для средств к существованию мелких рыбаков.

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