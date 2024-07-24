Дагестан продолжит помогать своим нерестилищам

Аракумские и Нижне-Терские нерестово-выростные водоемы Дагестана получили приток воды, однако работа по восстановлению этих озер должна быть продолжена, подчеркнул глава правительства республики Абдулмуслим Абдулмуслимов.

Председатель правительства Республики Дагестан Абдулмуслим Абдулмуслимов посетил с рабочим визитом Кизлярский район. Он побывал на некоторых участков Терека, в том числе в крайней точке Гудийского «банка» реки, а также осмотрел Зеньковский, Серажутдиновский и Ждановский каналы.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе правительства региона, ключевой целью поездки был контроль работ по расчистке Гудийской протоки Терека и водообеспечению Ачикольских озер, предназначенных для выращивания рыбы.

Заиление Гудийской протоки произошло из-за паводка в июле 2016 г. В результате нарушилось поступление воды в Аракумские и Нижне-Терские нерестово-выростные водоемы.

Руководство Дагестана инициировало обращение в адрес президента с просьбой оказать содействие в реализации комплекса необходимых мер по сохранению и восстановлению водоемов. Это обращение было поддержано на федеральном уровне.

Предложения по финансированию для расчистки Гудийской протоки учли при подготовке проекта федерального бюджета на 2024 г. На эти работы выделили около 120 млн рублей, расчистку поручили Терско-Каспийскому филиалу Главрыбвода.

Согласно расчетам, предстояло расчистить Терек от наносов ила и песка в объеме более 787 тыс. кубометров. Был построен канал длиной 10,9 км — от начала Шавинского разлива до конечного водозаборного сооружения. Этот канал способен обеспечить пропуск воды в объеме 75 кубометров в секунду. Благодаря мелиоративным мероприятиям удалось восстановить водоснабжение Аракумских и Нижне-Терских водоемов, отметили в правительстве республики.

Абдулмуслим Абдулмуслимов дал в целом положительную оценку проведенной работе. Вместе с тем, по его словам, предстоит продолжить мероприятия для достижения задачи по круглогодичному обеспечению водой нерестово-выростных водоемов.

«Вода наполнила самые крупные нерестовые водоемы Северного Кавказа. Теперь рыба пойдет на нерест и объемы ее воспроизводства вырастут. Кроме того, эти территории вновь смогут стать местом постоянного промысла рыболовецких хозяйств и зоной активного отдыха многих рыбаков-любителей и охотников Дагестана», — отметил председатель регионального правительства.

Он обратил внимание: в текущем году уровень воды в Тереке по естественным причинам сильно упал: объем фактического поступления составляет порядка 100 кубометров в секунду. Из трех питающих водоемы каналов вода поступает по Серажутдиновскому и Ждановскому, тогда как ранее на этих участках воды не было вовсе, рассказал Абдулмуслим Абдулмуслимов.

Премьер-министр Дагестана отметил, что в последние несколько лет силами ФГБУ «Дагмелиоводхоз» вода в Ачикольские озера в объеме не менее 30 млн кубометров подавалась безвозмездно. Это помогало поддерживать необходимый горизонт воды, сохранять биоресурсы и среду их обитания.

Работа по восстановлению озер должна быть продолжена, подчеркнул Абдулмуслим Абдулмуслимов. По его словам, соответствующие обращения направляются в федеральные министерства.

«Мы будем прорабатывать и далее возможные пути окончательного решения проблемы водообеспечения нерестово-выростных водоемов и восстановления экосистемы нерестилищ северной зоны Дагестана», — резюмировал председатель правительства республики.

Соответствующие вопросы обсудили на совещании в администрации муниципалитета. Планируется, что все предложения со стороны ответственных структур войдут в протокол поручений для дальнейшей работы.

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