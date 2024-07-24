Новости
Расчистка Гудийской протоки обеспечила водой Аракумские и Нижне-Терские нерестово-выростные водоемы. Фото пресс-службы правительства Дагестана

Дагестан продолжит помогать своим нерестилищам

Аракумские и Нижне-Терские нерестово-выростные водоемы Дагестана получили приток воды, однако работа по восстановлению этих озер должна быть продолжена, подчеркнул глава правительства республики Абдулмуслим Абдулмуслимов.

Председатель правительства Республики Дагестан Абдулмуслим Абдулмуслимов посетил с рабочим визитом Кизлярский район. Он побывал на некоторых участков Терека, в том числе в крайней точке Гудийского «банка» реки, а также осмотрел Зеньковский, Серажутдиновский и Ждановский каналы.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе правительства региона, ключевой целью поездки был контроль работ по расчистке Гудийской протоки Терека и водообеспечению Ачикольских озер, предназначенных для выращивания рыбы.

Заиление Гудийской протоки произошло из-за паводка в июле 2016 г. В результате нарушилось поступление воды в Аракумские и Нижне-Терские нерестово-выростные водоемы.

Руководство Дагестана инициировало обращение в адрес президента с просьбой оказать содействие в реализации комплекса необходимых мер по сохранению и восстановлению водоемов. Это обращение было поддержано на федеральном уровне.

Предложения по финансированию для расчистки Гудийской протоки учли при подготовке проекта федерального бюджета на 2024 г. На эти работы выделили около 120 млн рублей, расчистку поручили Терско-Каспийскому филиалу Главрыбвода.

Согласно расчетам, предстояло расчистить Терек от наносов ила и песка в объеме более 787 тыс. кубометров. Был построен канал длиной 10,9 км — от начала Шавинского разлива до конечного водозаборного сооружения. Этот канал способен обеспечить пропуск воды в объеме 75 кубометров в секунду. Благодаря мелиоративным мероприятиям удалось восстановить водоснабжение Аракумских и Нижне-Терских водоемов, отметили в правительстве республики.

Абдулмуслим Абдулмуслимов дал в целом положительную оценку проведенной работе. Вместе с тем, по его словам, предстоит продолжить мероприятия для достижения задачи по круглогодичному обеспечению водой нерестово-выростных водоемов.

«Вода наполнила самые крупные нерестовые водоемы Северного Кавказа. Теперь рыба пойдет на нерест и объемы ее воспроизводства вырастут. Кроме того, эти территории вновь смогут стать местом постоянного промысла рыболовецких хозяйств и зоной активного отдыха многих рыбаков-любителей и охотников Дагестана», — отметил председатель регионального правительства.

Он обратил внимание: в текущем году уровень воды в Тереке по естественным причинам сильно упал: объем фактического поступления составляет порядка 100 кубометров в секунду. Из трех питающих водоемы каналов вода поступает по Серажутдиновскому и Ждановскому, тогда как ранее на этих участках воды не было вовсе, рассказал Абдулмуслим Абдулмуслимов.

Премьер-министр Дагестана отметил, что в последние несколько лет силами ФГБУ «Дагмелиоводхоз» вода в Ачикольские озера в объеме не менее 30 млн кубометров подавалась безвозмездно. Это помогало поддерживать необходимый горизонт воды, сохранять биоресурсы и среду их обитания.

Работа по восстановлению озер должна быть продолжена, подчеркнул Абдулмуслим Абдулмуслимов. По его словам, соответствующие обращения направляются в федеральные министерства.

«Мы будем прорабатывать и далее возможные пути окончательного решения проблемы водообеспечения нерестово-выростных водоемов и восстановления экосистемы нерестилищ северной зоны Дагестана», — резюмировал председатель правительства республики.

Соответствующие вопросы обсудили на совещании в администрации муниципалитета. Планируется, что все предложения со стороны ответственных структур войдут в протокол поручений для дальнейшей работы.

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews

  • Расчистка Гудийской протоки обеспечила водой Аракумские и Нижне-Терские нерестово-выростные водоемы. Фото пресс-службы правительства Дагестана
  • Итоги работ проинспектировал премьер-министр Дагестана Абдулмуслим АБДУЛМУСЛИМОВ. Фото пресс-службы правительства
  • Дальнейшие шаги по восстановлению нерестилищ обсудили на совещании. Фото пресс-службы правительства Дагестана
    • Задать вопрос редакции
    НазадМетки: правительство
    Поиск по дате / Календарь новостей
    • 1
    • 2
    • 3
    • 4
    • 5
    • 6
    • 7
    • 8
    • 9
    • 10
    • 11
    • 12
    • 13
    • 14
    • 15
    • 16
    • 17
    • 18
    • 19
    • 20
    • 21
    • 22
    • 23
    • 24
    • 25
    • 26
    • 27
    • 28
    • 29
    • 30
    • 31

    Опрос

    Какое решение будет принято по максимальному сроку строительства судов под крабовые квоты?

    От первого лица

    Руководитель Федерального агентства по рыболовству Илья ШЕСТАКОВ

    Руководитель Федерального агентства по рыболовству

    Илья ШЕСТАКОВ

    В отрасли идет глобальная модернизация

    Председатель правления Россельхозбанка Борис ЛИСТОВ

    Председатель правления Россельхозбанка

    Борис ЛИСТОВ

    Мы наращиваем кредитование рыбной отрасли опережающими темпами

    Губернатор Камчатского края Владимир СОЛОДОВ. Фото пресс-службы правительства региона

    Губернатор Камчатского края

    Владимир СОЛОДОВ

    Развитие внутреннего рынка — это стабильная работа для всей отрасли

    Все материалы

    Интервью

    Генеральный директор терминала «Сероглазка» Владимир ВАЛЬТЕР

    Генеральный директор терминала «Сероглазка»

    Владимир ВАЛЬТЕР

    Работа по развитию Северного морского пути движется вперед

    Директор компании «Дальпромрыба» Роман РЫБАКОВ

    Директор компании «Дальпромрыба»

    Роман РЫБАКОВ

    Рост потребления рыбных консервов — задача всех участников рынка

    Президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья Георгий МАРТЫНОВ

    Президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья

    Георгий МАРТЫНОВ

    У отраслевых объединений — хорошие перспективы

    Директор Приморского регионального филиала Россельхозбанка Елена БАКУМЕНКО

    Директор Приморского регионального филиала Россельхозбанка

    Елена БАКУМЕНКО

    Мы заинтересованы во всестороннем развитии рыбной отрасли

    Все интервью

    Личное мнение

    Председатель Рыбного союза Александр ПАНИН

    Председатель Рыбного союза

    Александр ПАНИН

    В борьбе за чистоту рынка нужно эффективнее работать с уже имеющимися инструментами

    Директор компании «Раптика» Роман ЛОСКУТОВ

    Директор компании «Раптика»

    Роман ЛОСКУТОВ

    Для переработчика важно выстроить продуктивный диалог с поставщиком

    Все материалы

    Крупным планом

    Вице-премьер — полпред президента на Дальнем Востоке Юрий ТРУТНЕВ в ходе визита в Сахалинскую область посетил рыбоперерабатывающий комплекс на Итурупе. Фото пресс-службы полпредства

    Рыбная отрасль Курил привлекает инвестиции

    Министр рыбного хозяйства СССР Александр ИШКОВ на переговорах с ЕЭС. Фото из личного архива Вячеслава Зиланова

    Александр Ишков: 40 лет строительства рыбной отрасли

    Министр рыбного хозяйства СССР Александр ИШКОВ в Рыболовецком колхозе имени В.И. Ленина на Камчатке

    Александр Ишков: 40 лет строительства рыбной отрасли

    Министр рыбного хозяйства Александр ИШКОВ проводит совещание в Дальрыбе

    Александр Ишков: 40 лет строительства рыбной отрасли

    События

    В Приморском крае торжественно подняли флаг на краболове «Капитан Хазан»

    Новое судно пополнит промысловый флот: «Антей» поднял флаг на краболове «Капитан Хазан»

    МРКТ «Петр I» компании «Тралфлот» в прошедшем году обеспечил лучший показатель по уловам среди судов такого типа в мире. Фото предоставлено ГК «Сигма Марин Технолоджи»

    Российские рыбаки установили новый рекорд

    Все события

    Продвигая рыбу

    Иваси от «Антея»: Возвращение легенды

    Иваси от «Антея»: Возвращение легенды

    «Витязь-Авто»: развивая камчатский берег

    «Витязь-Авто»: развивая камчатский берег

    Все материалы

    Выставки

    Рейтинг@Mail.ru
    yandex
    Rambler's Top100

    © 2006—2024 гг. Медиахолдинг «Фишньюс». При полном или частичном цитировании информации указание Fishnews как источника и работающей ссылки на сайт www.fishnews.ru обязательны.

    Сетевое издание «Интернет-портал Fishnews.ru» (Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-54327 от 29 мая 2013 г., выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций). Отраслевое информационное агентство, оперативно освещающее события в рыбной промышленности внутри страны и за рубежом, новости рыболовства в России. Учредитель – ООО «Медиахолдинг «Фишньюс». Адрес учредителя: 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 51А, оф. 404. Генеральный директор – Яшина Яна Александровна. Главный редактор – Крючкова Маргарита Константиновна, margarita_kr@bk.ru, тел.: 8 423 222 4736 Адрес редакции: 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 51А, оф. 404.