ЕАЭС собирается расширить возможности для торговли с Индонезией

В индонезийском городе Бату состоялся очередной раунд переговоров о заключении соглашения о свободной торговле между Евразийским экономическим союзом и Индонезией

ЕАЭС и Индонезия продолжают диалог для заключения соглашения о свободной торговле. Об этом Fishnews сообщили в пресс-службе Евразийской экономической комиссии.

«По итогам раунда достигнут существенный прогресс по согласованию текста будущего соглашения, намечены дальнейшие шаги, необходимые для субстантивного завершения переговорного процесса», — отметила заместитель начальника отдела департамента торговой политики ЕЭК Кира Данильчева.

Решение о начале переговоров с Индонезией Высший Евразийский экономический совет принял в мае 2022 г. Первый раунд прошел в апреле 2023 г.

При принятии решения о старте переговоров в ЕЭК сообщали, что установление режима свободной торговли будет способствовать увеличению торговли сельскохозяйственными и промышленными товарами. При этом среди товаров с наибольшим потенциалом роста экспорта министр по торговле ЕЭК Андрей Слепнев называл и рыбу и морепродукты.

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