Денис Малахов: Ассоциации помогают услышать голос отрасли

Членство в Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья позволяет решить вопросы как отдельной компании, так и отраслевого бизнес-сообщества, отмечает гендиректор АО «Дальрыба» Денис Малахов.

«Дальрыба» ведет промысел креветки, краба, минтая и сельди в Охотском и Беринговом морях. «В год мы вылавливаем до 50 тыс. тонн рыбы и производим из нее около 30 тыс. тонн товарной продукции. Что касается краба и креветки, их вылов составляет около 2 тыс. тонн и 700 тонн соответственно», — привел цифры генеральный директор компании Денис Малахов в интервью журналу «Fishnews — Новости рыболовства».

Он обратил внимание, что главное для всей рыбодобывающей отрасли сейчас — это флот, который необходимо периодически ремонтировать, готовить к промыслу. И ремонт зачастую является одной из самых финансово затратных составляющих для компании, расходы на него постоянно растут. Кроме того, часть используемого ЗИП — импортная, каждый год повышаются цены на те или иные запчасти.

«Еще одна проблема, которая, наверное, больше актуальна для Дальневосточного региона, — это наличие свободных мест на верфях. Когда заканчивается сезон, не всегда есть возможность оперативно поставить туда свое судно и вовремя начать его ремонт. Поэтому приходится искать альтернативные варианты, в том числе уходить на верфи в Китай или Корею», — рассказал Денис Малахов.

По его мнению, развитие отечественного судоремонта тормозят санкции, нехватка качественного ЗИП и квалифицированных кадров, отсутствие нужных компетенций.

Поддержку рыбопромышленникам оказывают в том числе профильные ассоциации, которые помогают донести до государства проблемы и предложения бизнеса. Уже много лет «Дальрыба» является участником Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья (АРПП).

«Я могу быть уверен, что все вопросы, поднятые во время обсуждений, будут услышаны и переданы выше. Отдельную благодарность за это хочется выразить президенту АРПП Георгию Геннадьевичу Мартынову», — подчеркнул собеседник «Fishnews — Новости рыболовства».

Он добавил, что было очень много примеров взаимодействия «Дальрыбы» и АРПП. «Могу уверенно сказать, что членство в ассоциации дает действительно море возможностей. Оно позволяет решить вопросы как отдельной конкретной компании, так и отраслевого бизнес-сообщества в целом», — резюмировал Денис Малахов.

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