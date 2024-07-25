Основной вопрос для всей рыбодобывающей отрасли сейчас — это флот, считает генеральный директор компании «Дальрыба» Денис Малахов. По его мнению, строить и ремонтировать суда внутри страны — правильное решение, однако нехватка качественного ЗИП и квалифицированных кадров сильно тормозит это направление. Кроме того, из-за санкций рыбопромышленники несут большие экономические потери. Решить эти и многие другие вопросы помогают отраслевые ассоциации, выступающие важным связующим звеном между бизнесом и государством.

— Денис Александрович, добычей каких биоресурсов сегодня занимается «Дальрыба»?

— На сегодняшний день «Дальрыба» осуществляет промысел креветки, краба, минтая и сельди. Добыча ведется в районах Охотского и Берингова морей.

Согласно последней статистике, в год мы вылавливаем до 50 тыс. тонн рыбы и производим из нее около 30 тыс. тонн товарной продукции. Что касается краба и креветки, их вылов составляет около 2 тыс. тонн и 700 тонн соответственно.

Хочу отметить, что мы ежегодно увеличиваем объем выпускаемой продукции за счет четкого формирования производственного плана для каждого нашего судна.

— Вы упомянули, что компания продолжает добычу креветки. В чем специфика этого бизнеса? Где и в каком виде этот деликатес сегодня наиболее востребован?

— Добыча и переработка креветки — это действительно очень сложный процесс, однако мы планируем наращивать выпуск продукции из нее. Холодноводная креветка преимущественно является ресторанной позицией, поэтому очень важно выпускать продукт высокого качества. Также какая-то часть товара отправляется на полки крупных супермаркетов.

Наиболее популярен этот деликатес на азиатских рынках, особенно в Китае и Японии. Туда креветка чаще всего идет в сыромороженом виде. Мы также делаем и варено-мороженую продукцию, но она больше востребована среди российских потребителей.

— Какая часть продукции идет на экспорт?

— 90% нашей продукции — и рыбу, и краба, и креветку — мы реализуем на экспорт. На сегодняшний день с учетом того, что у нас ограниченная квота, на российский рынок мы поставляем небольшой объем.

— Влияет ли как-то ситуация в мире на работу компании?

— Вы знаете, да. Например, у нас есть сложности, связанные с закупом определенного ЗИП на наши суда. Также есть вопросы относительно движения денег и обмена какой-либо информацией с нашими зарубежными контрагентами.

Но это бизнес. Мы стараемся оперативно решать возникающие вопросы. То, что еще вчера для нас было проблемой, сегодня уже простой вопрос.

— Вы уже немного затронули тему судоремонта. С какими сложностями сегодня ваша компания как заказчик сталкивается в этом направлении?

— Самый основной вопрос для всей рыбодобывающей отрасли сейчас — это флот. И его, конечно же, необходимо периодически ремонтировать, готовить к промыслу. И ремонт зачастую является одной из самых финансово затратных историй для компании, расходы на него постоянно растут. Кроме того, часть используемого нами ЗИП — импортная. Каждый год мы видим повышение цены на те или иные запчасти.

Еще одна проблема, которая, наверное, больше актуальна для Дальневосточного региона, — это наличие свободных мест на верфях. Когда заканчивается сезон, не всегда есть возможность оперативно поставить туда свое судно и вовремя начать его ремонт. Поэтому приходится искать альтернативные варианты, в том числе уходить на верфи в Китай или Корею.

Ну и основная проблема связана с тем, что заявленное не всегда соответствует действительному. Подрядчик говорит тебе, что сделает в определенный срок за одни деньги, но зачастую возникают какие-то трудности, которые ты потом еще долгое время преодолеваешь.

— Что, по вашему мнению, тормозит развитие отечественного судоремонта?

— Санкции, нехватка качественного ЗИП и квалифицированных кадров, отсутствие нужных компетенций. Я думаю, что это характерно не только для рыбодобывающей отрасли на Дальнем Востоке.

— Что поможет развить отечественный судоремонт? Какова роль государства в этом вопросе?

— Здесь в первую очередь все решают люди. Необходимо привлекать квалифицированных специалистов, которые понимают, чем они занимаются и что делают. Это проблема, которая сейчас встречается в каждом секторе.

На Дальнем Востоке этот вопрос стоит наиболее остро. У нас специфический регион, который находится далеко от центра, и здесь всегда не хватает кадров. Большую часть специалистов, которые сейчас выходят на рынок, забирают западные компании. И это касается не только береговых профессий, но и судового экипажа.

Государство, безусловно, принимает участие в решении этого вопроса. Но пока что, к сожалению, проблема сохраняется. Необходимо максимально популяризировать «рыбное» направление.

— Могут ли помочь решить кадровый вопрос рыбопромышленные предприятия, например, предоставляя студентам места для практики или заключая целевые договоры? Есть ли у «Дальрыбы» опыт в этом направлении?

— Мы работаем с разными образовательными учреждениями. Предоставляем студентам места для практики. Также мы готовы заключать контракты, обеспечивающие выпускников работой на наших судах. Но честно скажу, сейчас только что окончивших вуз специалистов разбирают западные компании, предлагая более высокие начальные зарплаты. Так что пока проблема остается.

— Некоторые производители практикуют следующую историю с импортозамещением: на основе зарубежных деталей создают отечественные аналоги. Был ли у «Дальрыбы» такой опыт взаимодействия?

— Действительно, мы проводили такую работу. Но, как я уже говорил, обещанное не всегда соответствует действительному. Мы столкнулись с неприятной ситуацией, когда оборудование не показало заявленной мощности.

Выбирая ЗИП, в первую очередь смотрим на российских производителей. Мы, как заказчики, можем влиять на производство, объяснять, что конкретно нам нужно. Мы готовы использовать отечественный ЗИП, но не всегда это получается. Качество порой оставляет желать лучшего. Чтобы избежать этого, нужно повышать профессионализм кадров и совершенствовать оборудование на предприятиях.

— Несмотря на неудачный опыт, на ваш взгляд, такая практика импортозамещения может помочь российским инженерам получить недостающие компетенции?

— Если люди разбираются в том, что делают, и они заинтересованы в развитии, то, конечно, они проанализируют ошибки и улучшат продукт. Начинать с чего-то всегда нужно, постепенно увеличивая свои компетенции и улучшая производство. По крайней мере, надеемся, что так и будет.

— В прошлом году «Дальрыба» приобрела четвертое судно. Есть ли у компании в планах и дальше увеличивать свои мощности?

— В 2023 году мы приняли решение начать выпуск живой крабовой продукции, раньше изготавливали только сыромороженую. Для этого мы приобрели судно, переоборудовали его под перевозку живого краба. Это сравнительно новое для нас направление. Промысел ведем в Охотском море.

Что касается увеличения флота «Дальрыбы», на данный момент мы рассматриваем варианты строительства. Мы планируем увеличить количество судов компании, но нам важно понимать, кто способен выполнить наш заказ. Потому что к постройке судов в РФ все же есть очень много вопросов.

— Например, задержки?

— Конечно. И задержки, и отсутствие свободных стапелей, и нехватка нужных компетенций. Еще и стоимость, которую заявляют на сегодняшний день, действительно высокая.

— «Дальрыба» решила не участвовать ни в каких программах инвестиционных квот. Почему?

— Мы потратили очень много времени на подготовку к аукционам, которые проводили ранее. Но, к сожалению, мы не увидели там экономики, и руководство компании решило не участвовать. Пока мы не готовы платить за обещания. Мы готовы платить за результат.

«Дальрыба» более 65 лет занимается промыслом, и в нашей компании работают люди, которые действительно разбираются в рыбодобывающей отрасли. Мы посетили очень много верфей. К сожалению, нигде не получили внятных ответов относительно сроков и обоснования затрат. Поэтому приняли решение пока подождать, посмотреть, что будет строиться в ближайшем будущем. И уже после того, как наши коллеги с более серьезными ресурсами получат суда, а верфи поднаберутся опыта, мы тоже, безусловно, примем участие.

Это правильно, что у нас в приоритете строительство судов именно внутри страны. Но я считаю, прежде чем ставить такие акценты, необходимо определиться, есть ли кадры, которые смогут ответить за то, что они выполняют.

— Как вы отметили, Китай является важным экспортным направлением для «Дальрыбы». Сейчас Россия активизировала сотрудничество с этой страной — организуются международные выставки, форумы. Участвует ли компания в подобных мероприятиях?

— Конечно. В прошлом году мы были на выставке в Циндао, которую проводили впервые после ковида. Вообще «Дальрыба» старается участвовать во всех подобных мероприятиях, не только зарубежных. Например, мы ежегодно посещаем форум Seafood Expo Russia (Международный рыбопромышленный форум и Выставка рыбной индустрии, морепродуктов и технологий проводятся в Санкт-Петербурге. — Прим. ред.). Поддерживаем хорошие отношения с организатором этого мероприятия Иваном Фетисовым.

Я с большим трепетом отношусь к этой истории; самостоятельно выбираю дизайн стенда, чтобы он отражал стилистику «Дальрыбы». Выставки и форумы всегда про общение: ты встречаешься с коллегами по цеху, вы обсуждаете какие-то отраслевые вопросы, делитесь опытом друг с другом. С некоторыми людьми мы только на таких мероприятиях и можем увидеться вживую, так как находимся далеко. Также это налаживание связей с давними партнерами и возможность найти новых клиентов. Это площадки для людей с одинаковыми интересами. Я рад, что такие мероприятия организуются.

— Важно ли компаниям состоять в отраслевых ассоциациях? Какие преимущества дает это членство бизнесу и рыбной отрасли в целом?

— Ассоциации играют большую роль в жизни отрасли. Они помогают донести до государства проблемы и предложения бизнеса. На мой взгляд, абсолютно каждая компания, занимающаяся промыслом, должна участвовать в отраслевых ассоциациях и делиться своими задачами, опытом и проблемами.

Вот уже много лет мы являемся участниками Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья (АРПП). Я могу быть уверен, что все вопросы, поднятые во время обсуждений, будут услышаны и переданы выше. Отдельную благодарность за это хочется выразить президенту АРПП Георгию Геннадьевичу Мартынову.

Георгий Мартынов — человек слова. Для меня он уже стал кем-то вроде старшего товарища, наставника, к которому я могу обратиться за помощью. Он ведет обширную деятельность; общается с коллегами-рыбопромышленниками и в России, и за рубежом, знаком с руководством многих организаций и предприятий, всегда в курсе последних событий в отрасли. Ему можно задать любой вопрос и получить четкий ответ, начиная от взаимодействия с контрагентами и заканчивая подготовкой к аукционам.

А остальные члены объединения уже как хорошие друзья, с которыми мы также можем обсудить интересующие нас темы. Большим плюсом для «Дальрыбы» является то, что мы находимся в одном здании со многими представителями отрасли. Живое общение позволяет оперативнее решать вопросы.

— Можете привести пример взаимодействия «Дальрыбы» и АРПП, когда ассоциация помогла компании решить проблему, разобраться в сложном вопросе?

— Сейчас идут серьезные обсуждения вопроса отмены экспортных пошлин. И АРПП при взаимодействии с ВАРПЭ доносит мнение бизнеса до президента России.

Конечно, все заинтересованы в том, чтобы по ряду позиций были отменены экспортные пошлины. Из-за обстановки в мире мы зарабатываем гораздо меньше, чем планируем. Стоимость продукции, которую мы реализуем на территории Китая и Японии, падает. А затраты растут: дорожает топливо и ремонт, о котором мы уже подробно поговорили. При этом мы стараемся держать оплату труда наших работников на должном уровне. И получается, что та маржинальность, на которую мы рассчитывали, упала в разы. Производственные затраты сейчас очень высокие. Раньше мы могли их как-то перекрыть за счет стоимости продукции. Сейчас это невозможно и критично для бизнеса.

На самом деле, было очень много примеров взаимодействия «Дальрыбы» и АРПП. Так сразу и не вспомню. Из личного — обращался к Георгию Мартынову за помощью в поиске подрядчика по промвооружению. У него всегда есть искомые контакты. Он познакомил меня с директором одного дальневосточного предприятия. Мы заключили договор и теперь то, что раньше мы заказывали за рубежом, берем у этого партнера.

Поэтому могу уверенно сказать, что членство в ассоциации дает действительно море возможностей. Оно позволяет решить вопросы как отдельной конкретной компании, так и отраслевого бизнес-сообщества в целом.

Арина БУРЛАКОВА, журнал «Fishnews — Новости рыболовства»

Июль 2024 г.