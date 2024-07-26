ФСБ прописала возможность получения разрешений на работу в зоне погранрежима через госуслуги

Федеральная служба безопасности предусмотрела алгоритмы получения разрешений для въезда в пограничную зону и работы на водных объектах, где действует пограничный режим, через портал госуслуг.

Изменения по возможности использования единого портала госуслуг внесены в правила, утвержденные приказом ФСБ России от 28 февраля 2023 г. № 102. Поправки вступят в силу с 25 октября, сообщает корреспондент Fishnews.

Предусмотрена возможность получения через «Госуслуги» пропусков для въезда и прохода в пограничную зону, разрешение на хозяйственную, промысловую деятельность, проведение массовых мероприятий, содержание и выпас скота в пограничной зоне. А также на промысловую, исследовательскую, изыскательскую и иную деятельность в российской части вод пограничных рек, озер и иных водных объектов, в пределах которых установлен пограничный режим.

Опция по подаче заявлений на получение пропусков и разрешений предусмотрена на портале и сейчас.

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