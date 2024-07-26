Россия удерживает первое место на минтаевом промысле

Отечественные предприятия за первое полугодие выловили свыше 1,3 млн тонн минтая — почти вдвое больше США (главного конкурента РФ на минтаевом промысле). Таким образом, Россия сохраняет мировое лидерство по освоению этой рыбы, отмечает Ассоциация добытчиков минтая.

«Объем добычи минтая за шесть месяцев 2024 года по всем районам промысла Дальневосточного рыбохозяйственного бассейна достиг 1308 тыс. тонн, что на 21 тыс. тонн, или 1,6%, больше, чем в 2023 году. Производство основных видов продукции при этом выросло на 1,3%, до 687 тыс. тонн. Сейчас мы сохраняем позицию крупнейшего добытчика минтая в мире. Так, вылов минтая в США (второй по объему вылова игрок мирового рынка минтая) составил 787 тыс. тонн», — рассказал президент АДМ Алексей Буглак.

Он также отметил: по данным Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО), в этом году мировой вылов минтая вырастет на 12%, до 3,7 млн тонн, Россия останется лидером. Ассоциация прогнозирует российский результат в 2024 г. на уровне около 2 млн тонн, сообщили Fishnews в пресс-службе отраслевого объединения.

По словам Алексея Буглака, ситуация на мировом рынке продолжает оставаться сложной и оказывать влияние на структуру производства минтаевой продукции: из-за спада на экспортных рынках филе минтая рыбопромышленники ориентируются на выпуск востребованных как на внутреннем, так и на внешних рынках товаров. В результате к 4 июля производство мороженого минтая увеличилось на 1,3% по сравнению с аналогичным периодом 2023 г, производство сурими — на 24%. Выпуск филе при этом сократился на 10%, а фарша — на 13%.

«Сейчас идет промысел минтая во втором по значимости и объему вылова районе — Западно-Беринговоморской зоне, — напомнил глава АДМ. — Общий допустимый улов в этой зоне установлен в размере 700 тыс. тонн, что является максимальным значением за 15 лет. Сейчас на траловом промысле минтая в этом районе работают 79 российских рыбодобывающих судна».

Алексей Буглак обратил внимание, что из-за нестабильной промысловой обстановки в начале путины к 4 июля добыто 145,5 тыс. тонн, что на 28% ниже уровня 2023 г. Рыбаки рассчитывают на улучшение ситуации с учетом того, что промысловый сезон в Беринговом море продлится до конца года.

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