Карелия предлагает шаги для развития аквакультуры

Власти Карелии рассказали Fishnews о предложениях по поддержке аквакультуры. Это в том числе четкое научное обоснование для создания рыбоводных участков и сроки действия договоров по льготному кредитованию, учитывающие особенности работы форелеводов.

В июле глава Карелии Артур Парфенчиков выступил с предложениями по поддержке аквакультуры на межведомственном совещании, посвященном вопросам развития отрасли в СЗФО.

Так, власти республики, в которой развивается форелеводство, считают важным увеличить время действия льготных краткосрочных кредитных договоров до 1,5-2 лет. Это позволит оптимизировать финансовый баланс предприятий, сообщили корреспонденту Fishnews в министерстве сельского и рыбного хозяйства Карелии.

«Рыбоводными хозяйствами Республики Карелия востребованы льготные краткосрочные кредиты на приобретение рыбопосадочного материала и рыбных комбикормов, которые предоставляются на срок 1 год. Однако основную прибыль, с которой выплачивается кредит, предприятие получает в конце производственного цикла, который в среднем составляет около 2 лет», — прокомментировали логику изменений в ведомстве.

Руководство республики предлагает также уточнить правила формирования участков для аквакультуры. Сейчас правила определения границ рыбоводных участков (постановление правительства от 11 ноября 2014 г. № 1183) предусматривают, что при создании РВУ органы госвласти учитывают заключения профильных научных организаций. Но в правилах нет порядка предоставления такого заключения и требований к его содержанию.

Практика заседаний комиссии по определению границ рыбоводного участка показала, что часто отрицательное решение выносится в связи с отсутствием научного заключения в рассматриваемом пакете документов, обратили внимание в министерстве.

Нужно конкретизировать в правилах обязанность инициатора создания участка предоставить заключение, полагают власти Карелии.

«Проведение предварительных научных исследований позволит заявителю на этапе принятия решения о выборе водного объекта для организации будущего бизнес-проекта оценить перспективность испрашиваемого участка акватории и поможет выработать оптимальную стратегию поведения на аукционе на право заключения договора пользования РВУ. При подготовке заключения проведение масштабных исследований не требуется и, соответственно, не повлечет чрезмерных расходов для заявителя», — ответили в ведомстве на вопрос о возможной нагрузке на инициатора создания РВУ.

В министерстве также сообщили, что работают с федеральными властями по возможности возмещения из федерального бюджета части прямых затрат на постройку селекционно-племенных центров рыбоводства.

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