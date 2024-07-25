Платить за перезакрепление рыболовных участков предложили в рассрочку

В Госдуму внесли законопроект о дробном внесении платы за перезаключение без торгов договоров на рыболовные участки. Платеж предлагается осуществлять четырьмя частями в течение трех лет.

Проект изменений закона о рыболовстве и сохранении водных биоресурсов направила на рассмотрение Госдумы группа парламентариев: депутаты Алексей Гордеев, Ирина Яровая, Владимир Кашин, Николай Васильев, сенаторы Андрей Яцкин, Анатолий Артамонов, Александр Двойных, Сергей Митин, Борис Невзоров, Валерий Пономарев, Анатолий Широков, Николай Федоров.

Поправки предусматривают рассрочку при внесении платы за перезаключение без торгов договоров на рыболовные участки. Речь идет как об РЛУ для промышленного лова, так и об участках для организации любительской рыбалки, сообщает корреспондент Fishnews.

Согласно законопроекту, 10% платы будет вноситься при заключении договора пользования рыболовным участком; 30% — не позже года с даты заключения, 30% — не позже двух лет; 30% — не позже трех лет.

Невнесение платы при этом будет служить основанием для расторжения договора.

Предполагается, что новый закон вступит в силу со дня его официального опубликования.

В пояснительной записке разработчики отмечают высокий кредитный пресс на бизнес. По экспертной оценке, долговая нагрузка в рыбной отрасли с 2017 г. растет в 3,5 раза быстрее, чем в сельском хозяйстве. За пять лет кредиторская задолженность предприятий рыбного хозяйства выросла в семь раз и превысила 900 млрд рублей.

Предоставление рассрочки, по мнению авторов законопроекта, позволит снизить единовременную финансовую нагрузку на отрасль. А это, в свою очередь, поможет сохранению финансово-экономической устойчивости предприятий и региональных бюджетов.

Напомним, что с 1 сентября вступит в силу закон о новых принципах распределения рыболовных участков. Действующие пользователи получают возможность перезаключить договор на РЛУ без торгов, но для этого потребуется внести плату. Порядок ее расчета должно установить правительство РФ — обсуждаемый размер платежа вызвал большой резонанс в отраслевом сообществе. Новые участки, а также те, что не были перезакреплены, отправятся на аукционы.

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