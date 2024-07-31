Энергетики из Норильска выполняют «осетровые» обязательства

На Енисее проводятся компенсационные мероприятия по восстановлению осетровых запасов в рамках мирового соглашения между Росрыболовством и АО «НТЭК». Энергетики возмещают ущерб популяциям, нанесенный в результате экологической катастрофы в мае-июне 2020 г.

Продолжаются зарыбления осетром в рамках реализации мирового соглашения, заключенного между Федеральным агентством по рыболовству и АО «НТЭК» (дочерней компанией «Норникеля»). Под контролем комиссии Енисейского теруправления ФАР состоялся выпуск 158 тыс. экземпляров молоди осетра в Енисей, сообщили Fishnews в пресс-службе Росрыболовства.

С начала года в реку уже отправили 385 тыс. осетрят, отметили в ведомстве.

Компенсационные мероприятия в 2024 г. планируется проводить до достижения установленного мировым соглашением объема выпуска в 3 млн штук молоди.

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