Рыбопереработчикам Ямала помогут с транспортными расходами

Власти ЯНАО субсидируют рыбоперерабатывающему предприятию доставку сырья из отдаленного района к производственным мощностям. Этот вид господдержки направлен не только на снижение себестоимости конечной продукции, но и на обеспечение гарантированного сбыта промысловикам.

Отбор на предоставление транспортной субсидии прошло ООО «Пур-рыба» из Тарко-Сале, сообщили Fishnews в пресс-службе департамента агропромышленного комплекса Ямало-Ненецкого автономного округа. Решение о введении в регионе транспортной субсидии для переработчиков рыбы и мяса было принято в 2022 г.

«Пур-рыба» получает сырье из Гыды. Рыбу из Тазовской губы теплоходами-рефрижераторами везут в Обскую, а затем по Оби до Салехарда. В Салехарде продукцию перегружают в машины и доставляют в Тарко-Сале, в недавно модернизированные рыбоперерабатывающие цеха.

«Конечно, субсидия, компенсирующая наши транспортные затраты — существенная поддержка. Радует, что округ оказывает реальную помощь производству — начиная с модернизации цеха и закупки оборудования, до субсидий, снижающих расходы предприятий», — отметил директор компании Евгений Иванов.

Таким образом, субсидия не только позволяет снизить себестоимость продукции, но еще и обеспечивает гарантированный сбыт для гыданских рыбодобытчиков, подчеркнули в пресс-службе.

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