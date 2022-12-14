На Ямале готовят субсидии для закупки ценной рыбы

С 2023 г. власти Ямало-Ненецкого автономного округа намерены стимулировать промысел ценных видов рыб через субсидирование закупочных цен, отметил директор регионального департамента АПК Виктор Югай.

До конца текущего года в ЯНАО планируют ввести в эксплуатацию два новых рыбоперерабатывающих цеха, сообщил Виктор Югай на пресс-конференции. Сейчас в регионе работают девять таких предприятий.

Как рассказали Fishnews в пресс-службе правительства ЯНАО, с начала года в округе добыто свыше 10,8 тыс. тонн рыбы. На рыбаков предполагают распространить успешный опыт господдержки оленеводов, которым субсидируют повышение закупочной цены на мясо.

Так, с 2023 г. рыбоперерабатывающим предприятиям планируют выделять средства на приобретение у местных промысловиков рыбы ценных видов, а также на доставку уловов из отдаленных районов (Тазовского и Ямальского).

С 2016 г. в регионе ведется восстановление популяций ценных промысловых рыб. Для этого создан Собский рыбоводный завод. В этом году предприятие выпустило 10,1 млн экземпляров молоди муксуна, в том числе 4,7 млн — в реку Таз.

Уже третий год окружные рыбоводы получают икру от собственного маточного стада муксуна. И если в 2020 г. было заготовлено 2,5 млн икринок, то в текущем году предполагается получить около 30 млн штук, отметили в пресс-службе.

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