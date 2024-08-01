Рыбная отрасль Евросоюза отклонилась от мирового тренда

В рыбном хозяйстве ЕС по объемам производства на первом месте по-прежнему промысел, а не аквакультура, отмечают органы статистики по итогам 2022 г. Это отличается от общемировой тенденции, где лидерство — за выращиванием рыбы и морепродуктов.

Статистическая служба Евросоюза — Евростат — представила результаты 2022 г. в рыбной отрасли. Объем производства рыбы и морепродуктов за отчетный период достиг 4,2 млн тонн. При этом 3,1 млн тонн (74%) добыто европейскими рыбаками, а 1,1 млн тонн произведены в акавакультуре.

Выручка промысловиков оценивается в 6,2 млрд евро, в то время как аквафермеры заработали 4,9 млрд евро. Средняя цена продукции рыболовства в 2022 г. составила 1,9 евро за килограмм, а аквакультуры — 4,5 евро за килограмм, сообщает корреспондент Fishnews.

Специалисты Евростата особенно отмечают тот факт, что ситуация в европейской рыбной отрасли отличается от глобального тренда, в рамках которого, по данным Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН, аквакультура стала главным поставщиком рыбы и морепродуктов.

Напомним, что, согласно информации ФАО, мировое рыболовство и аквакультура в 2022 г. показали исторический максимум по объемам производства — 223,2 млн тонн. При этом рыбоводство обошло промысел.

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