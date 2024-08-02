Россия готовится покинуть ICES

В Госдуму внесен законопроект о денонсации Конвенции о Международном совете по исследованию моря (ICES, ИКЕС). Участие России в деятельности этой организации приостановлено с 30 марта 2022 г.

Правительство РФ одобрило предложение о денонсации Конвенции о Международном совете по исследованию моря (ICES, ИКЕС). Соответствующий законопроект 1 августа внесен в Госдуму, сообщает корреспондент Fishnews.

Международный совет по исследованию моря — одна из старейших научных организаций, созданная в 1902 г. Она координирует исследования запасов рыбных ресурсов во всех промысловых районах Северо-Восточной Атлантики, включая Балтийское море, и ежегодно утверждает рекомендации по их вылову.

Конвенция о Международном совете по исследованию моря была подписана в Копенгагене 12 сентября 1964 г. и вступила в силу 22 июля 1968 г. Сейчас в состав ICES входят 20 стран: Бельгия, Канада, Дания, Эстония, Финляндия, Франция, Германия, Исландия, Ирландия, Латвия, Литва, Нидерланды, Норвегия, Польша, Португалия, Россия, Испания, Швеция, Великобритания и США.

30 марта 2022 г. ICES принял решение о приостановлении участия России в деятельности совета. Несмотря на неоднократные обращения российской стороны, это решение до настоящего времени не отменено, что, по мнению авторов законопроекта, является нарушением положений конвенции.

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