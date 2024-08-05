Модернизировать мощности Корсаковского порта планируется до конца 2026 года

О реконструкции морского порта Корсаков рассказали в Росрыболовстве. В результате реализации проекта на Сахалине должен быть создан современный портовый терминал для обслуживания рыбопромысловых судов.

Комплексный проект по реконструкции инфраструктуры порта Корсаков реализует ФГУП «Нацрыбресурс», за которым закреплено управление причалами, сообщили Fishnews в пресс-службе Росрыболовства.

Объект включен в федеральную адресную инвестиционную программу на 2024-2026 гг. с общим объемом финансирования 6,668 млрд рублей.

В качестве генподрядчика выполнения работ определена компания «Мостострой-11». Контракт на выполнение строительно-монтажных работ по объекту «Рыбный порт», по данным Росрыболовства, заключен 22 июля. Ввод в эксплуатацию модернизированных мощностей планируется до конца 2026 г.

Реконструкция позволит увеличить протяженность причальных сооружений до 793 погонных метров, мощность перевалки грузов вырастет более чем в пять раз — со 150 тыс. тонн до 795 тыс. тонн рыбной продукции в год.

Власти рассчитывают, что модернизация обеспечит возможности для проекта северного морского транзитного коридора, для комплексного обслуживания рыбопромыслового флота. На площадке порта планируется создание мощностей по обработке, хранению и реализации рыбной продукции, отметили в ведомстве.

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