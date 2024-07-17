Для реконструкции причалов в Корсакове определили генподрядчика

Через конкурс определен генеральный подрядчик строительно-монтажных работ по объекту «Рыбный порт» стоимостью 6,4 млрд рублей в Корсакове. Победило АО «Мостострой-11» из Сургута.

Генеральным подрядчиком на строительно-монтажные работы по реконструкции причалов объекта «Рыбный порт» в морском порту Корсаков стало АО «Мостострой-11», сообщает корреспондент Fishnews со ссылкой на телеграм-канал минтранса Сахалинской области. Напомним, государственным заказчиком работ выступает Нацрыбресурс. В результате торгов цена контракта была уменьшена с 6,45 млрд до 6,4 млрд рублей.

«Начало строительных работ ожидаем уже в текущем году, после ввода в эксплуатацию новые объекты будут обслуживать суда рыбопромыслового флота. Параллельно вблизи причалов инвестором возводится завод по обработке рыбной продукции. После завершения строительства будет сформирован единый технологический комплекс, направленный на выпуск продукции для российского рынка», — рассказал министр транспорта и дорожного хозяйства Сахалинской области Максим Жоголев.

Проект по модернизации порта Корсаков вошел в план комплексного социально-экономического развития Южно-Сахалинской агломерации, утвержденный правительством РФ в прошлом году. Помимо реконструкции действующих причалов предусмотрены дноуглубительные работы в подходном канале и операционной акватории.

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