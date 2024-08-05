ВолГАУ готовит новый продукт для раководов

В Волгоградском государственном аграрном университете разрабатывают рецептуру комбикорма для австралийского красноклешневого рака. Планируется, что продукт из российского сырья поможет заместить импортные корма на аквафермах.

Проект реализует молодой ученый Владислав Дудоров. В ВолГАУ обращают внимание, что разведение австралийского красноклешневого рака — перспективное направление аквакультуры, однако, используемые комбикорма являются импортными и разработанными для других гидробионтов. Развитию отечественного производства этого рака мешают перебои с поставками корма, его высокая стоимость и ценовые колебания (из-за привязки к стоимости валюты).

Аквафермеры заинтересованы в снижении себестоимости австралийского красноклешневого рака и сокращении сроков его роста.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе университета, в основе комбикорма, который разрабатывается в научной лаборатории ВолГАУ, сырье отечественного производства, инновационный компонент — белок микробиального синтеза гаприн. Он положительно влияет на рост и развитие особей австралийского красноклешневого рака.

Новый продукт дешевле кормов-конкурентов, а разработанная рецептура оптимально удовлетворяет потребностям раков в питательных веществах, подчеркнули в вузе.

Напомним, в Северном (Арктическом) федеральном университете тоже разработали корма для красноклешневого рака. В основе продукта — личинки мухи черная львинка.

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