Карелия наращивает мощности по рыбопосадочному материалу

Новый смолтовый завод запустили в этом году в Республике Карелия. Предполагается, что к 2025 г. предприятие выйдет на полную мощность и будет производить в совокупности до 6 млн штук малька атлантического лосося и форели ежегодно.

Завод расположен в Кондопоге, проект реализует «Инарктика Северо-Запад». Посадочный материал предназначается для собственных садковых хозяйств компании в Мурманской области и Карелии. По словам руководства организации, решение о строительстве было принято пару лет назад «ввиду геополитических событий». Рыбоводы сочли необходимым самостоятельно обеспечивать себя посадочным материалом.

Сегодня на заводе работает 55 человек. Первые отгрузки из тестовой партии запланированы на конец августа. Всего же «урожай» собираются снимать три раза в год. На предприятии оборудовано 16 бассейнов, каждый объемом по 260 кубометров, сообщили Fishnews в пресс-службе главы региона.

«В современное большое предприятие в Кондопоге вложено более 4 млрд рублей инвестиций. Созданы новые рабочие места с минимальной заработной платой в 65 тыс. рублей. Уже сейчас мы с руководством предприятия обсуждаем строительство здесь же второй очереди завода», — отметил глава республики Артур Парфенчиков.

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