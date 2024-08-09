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За пять лет Индия на 30% нарастила рыбный экспорт

За пять лет Индия на 30% нарастила рыбный экспорт

Экспорт рыбы и морепродуктов из Индии вырос в стоимостном выражении с 466,6 млрд рупий (около 5,56 млрд долларов) в 2019-2020 финансовом году до 610,4 млрд рупий (7,27 млрд долларов) в 2023-2024 финансовом году. Прибавка составила 30,81%.

Такие цифры привел министр торговли и промышленности республики Джитин Прасада, сообщает корреспондент Fishnews.

По данным иностранных СМИ, общее производство рыбо- и морепродукции Индии за минувший 2023-2024 финансовый год составило 18,27 млн тонн, из которых 1,82 млн тонн было направлено за рубеж. Главными экспортными направлениями являются рынки США, Китая, Японии, Вьетнама и Таиланда.

Джитин Прасада отметил, что в бюджете страны на 2024-2025 финансовый год заложено сокращение ввозных пошлин на различные ингредиенты и добавки для выпуска рыбных и креветочных кормов. Таким образом планируется сделать производство индийских продуктов с высокой добавленной стоимостью более конкурентоспособным на международном рынке. Соответственно, вырастет экспорт таких товаров.

Зарубежная пресса обращает внимание, что важный вклад в развитие рыбного хозяйства республики вносит государственная программа Pradhan Mantri Matsya Sampada Yojana, реализуемая с 2020-2021 финансового года. Строится 586 холодильных складов, модернизируется 78 фабрик по производству льда и 26 588 логистических объектов.

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