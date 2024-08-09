В перечень ПДК для рыбохозяйственных вод добавили еще пункт

Минсельхоз увеличил на одну позицию список вредных веществ с нормативами предельно допустимых концентраций в водных объектах рыбохозяйственного значения. Химикаты, не имеющие утвержденных нормативов, запрещены к сбросу в такие акватории.

Закон «О рыболовстве…» запрещает сброс в водные объекты рыбохозяйственного значения и рыбоохранные зоны вредных веществ, предельно допустимые концентрации (ПДК) которых в таких водах не установлены. Список этих веществ утвержден приказом Министерства сельского хозяйства от 13 декабря 2016 г. № 552. В 2020 г. в документ уже вносились изменения.

Новые поправки внесены приказом Минсельхоза от 13 июня 2024 г. № 320, сообщает корреспондент Fishnews. Перечень дополнен нормативом ПДК по твердому диспергенту «ДИМЭКС» (из бентонитовой глины, полиэтоксилированного сорбитана моноолеата, ксанатовой камеди и аморфного диоксида кремния).

Также изменения предусматривают, что утверждающий нормативы приказ действует до 1 сентября 2025 г.

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