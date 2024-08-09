Коренным жителям Чукотки добавили два дня рыбалки в Анадырском лимане

В Чукотском автономном округе региональная комиссия по анадромным установила два дополнительных дня для осуществления традиционного рыболовства лососевых в акватории Анадырского лимана — 15 и 16 августа.

В Анадыре состоялось внеочередное заседание комиссии по регулированию добычи анадромных видов рыб ЧАО. Ранее региональный департамент сельского хозяйства и продовольствия обратился в Тихоокеанский филиал ВНИРО в связи с обращениями жителей об изменении условий осуществления традиционного рыболовства в Анадырском лимане и горле реки Анадырь.

В мае 2024 г. при подготовке стратегии промысла тихоокеанских лососей и гольцов наука рекомендовала полное закрытие всех видов рыболовства в бассейне Анадырского лимана. В результате переговоров правительства Чукотки с учеными и с учетом социальной значимости было принято решение разрешить традиционное и любительское рыболовство в этой акватории по субботам и воскресеньям.

9 августа ТИНРО в ответ на запрос властей региона рекомендовал в связи со штормовыми днями, выпавшими на 3 и 4 августа, единоразово добавить к выходным два дня для традиционного рыболовства физическими лицами — 15 и 16 августа, сообщили Fishnews в пресс-службе правительства ЧАО. Соответствующее решение утвердила комиссия по анадромным.

Таким образом, на следующей неделе в Анадырском лимане и горле реки Анадырь (в районе города Анадырь и пгт Угольные Копи) разрешенными днями для традиционного рыболовства физлицами станут 15, 16, 17 и 18 августа, начиная с 15 августа с 00:00 часов.

Власти региона подчеркивают: до конца рыболовного сезона даты разрешенных дней должны остаться без изменений для заполнения нерестилищ и естественного воспроизводства популяций лососевых.

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