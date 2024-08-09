Рыбаки Сахалинской области принимают горбушу

Вылов тихоокеанских лососей в Сахалинской области приближается к 20 тыс. тонн. Основные объемы добычи в регионе традиционно обеспечивает Восточно-Сахалинская подзона.

В большинстве муниципальных образований региона вылов превышает показатели аналогичного, четного, 2022-го, года. Есть отставание по Итурупу и по Северным Курилам, но за счет других муниципальных образований в целом по области наблюдается прибавка, рассказал Fishnews министр по рыболовству Сахалинской области Иван Радченко.

По информации от предприятий, основной ход горбуши еще впереди, и это позволяет надеяться, что рекомендованный вылов горбуши — а ученые перед путиной дали прогноз на 50 тыс. тонн — будет освоен. «Мы рассчитываем, что подходы рыбы позволят освоить этот объем», — отметил министр.

Глава регионального ведомства в пятницу побывал на предприятиях Долинского района — это муниципальное образование лидирует по уловам в Сахалинской области. Промысел горбуши на юго-воточном побережье Сахалина открылся с 20 июля. Вылов по Долинскому району приближается к 4 тыс. тонн. Ежедневно предприятия района добывают от 200 до 500 тонн лосося.

В районе сосредоточено большое количество нерестовых рек, и предприятия, понимая важность сохранения лососевых ресурсов, оказывают поддержку в рыбоохране, обратил внимание собеседник Fishnews.

Первоначальный прогноз по вылову тихоокеанских лососей в Сахалинской области составляет порядка 90 тыс. тонн. По ходу путины объемы возможной добычи могут корректироваться, напомнил министр. «Первая такая добавка уже была по нерке Северных Курил. «Сейчас наука обследует нерестилища Северных Курил, и, возможно, еще будет добавка по кижучу», — рассказал Иван Радченко.

Министр отметил, что предприятия, в том числе добытчики Долинского района, активно участвуют в программе «Доступная рыба», которая реализуется в регионе по поручению губернатора Валерия Лимаренко.

«Глава региона поставил задачу министерству в рамках этой программы реализовать не менее 1,5 тыс. тонн. Программа реализуется круглый год. На сегодня у нас уже порядка тысячи тонн в рамках проекта реализовано», — привел данные министр.

Он отметил, что акцент в программе сделан на свежую рыбу. Сейчас по сезону это прежде всего горбуша.

«Конечно же, предприятия Долинского района вносят весомый вклад в обеспечение жителей продукцией по программе «Доступная рыба», — отметил Иван Радченко.

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