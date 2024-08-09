Аналитики изучили потенциал Саудовской Аравии для поставок краба

Центр «Агроэкспорт» Минсельхоза России представил практическое руководство для организации поставок мороженых крабов в Саудовскую Аравию. Объем потребления оценивается в 4,7 тыс. тонн.

Эксперты «Агроэкспорта» проанализировали рынок Саудовской Аравии с точки зрения возможностей поставок мороженых крабов и представили экспортный гид по этой теме.

Отмечено, например, что импорт крабов в страну постепенно увеличивается.

«Морепродукты традиционно являются частью рациона жителей Саудовской Аравии в прибрежных районах Красного моря и Персидского залива, однако не слишком часто потребляются во внутренних регионах страны. По мере повышения открытости страны, роста числа экспатов, внимания к здоровому питанию, расширения современных розничных продовольственных сетей и развития аквакультуры наблюдается устойчивый рост спроса на высококачественные морепродукты. Наибольшую популярность среди потребителей приобретают ракообразные, в первую очередь креветки, а также крабы, которые считаются деликатесом», — рассказали Fishnews в пресс-службе «Агроэкспорта».

В 2022 г. объем потребления рыбы и морепродуктов в Саудовской Аравии составил 8,5 кг на человека в год. В планах правительства увеличить к 2030 г. этот показатель до 20 кг на человека в год.

Авторы гида описывают требования и стандарты для продукции, барьеры выхода на рынок, особенности организации экспорта и таможенные процедуры и приводят другие данные по торговле с контрагентами в Саудовской Аравии.

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