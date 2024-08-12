Участок для марикультуры на Курилах продали за 2,7 млн рублей

Росрыболовство провело аукцион по продаже участка для марикультуры в районе острова Кунашир. Лот ушел по цене более чем в 2,5 раза выше стартовой.

Торги по продаже права на заключение договора пользования рыбоводным участком прошел 8 августа в электронном формате. Покупателям был предложен РВУ в Охотском море, в районе острова Кунашир, площадью более 110 га.

Исходя из протокола, к участию в аукционе было допущено три компании — «Лагуна», «Санди» и РК «Островной». В итоге победителем признали «Санди», предложившую за право пользования участком более 2,7 млн рублей. Начальная цена составляла около 1,06 млн рублей.

Акватория должна быть предоставлена на 25 лет, с возможностью работы в режиме как пастбищной, так и индустриальной аквакультуры.

Напомним, что марикультура — сравнительно новое для Сахалинской области направление. Участки для выращивания морепродуктов выделены как в акватории Сахалина, так и на Курилах.

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