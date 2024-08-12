Дагестанские рыбаки вернутся на кильку в сентябре

Рыбопромышленники Республики Дагестан с начала года освоили более 21 тыс. тонн водных биоресурсов, основой объем приходится на кильку — около 18 тыс. тонн. Пока ее добыча приостановлена до середины сентября.

Об этом Fishnews рассказали в пресс-службе Северо-Кавказского теруправления Росрыболовства. По его данным, на втором месте в дагестанских уловах сельдь (1 тыс. тонн), на третьем — сазан (441 тонна). В общей сложности промысел ведут 20 судов.

В теруправлении отметили, что сейчас добыча кильки приостановлена из-за высоких температур. Возобновить ее лов планируют 15 сентября. Пока рыбаки республики сосредоточились на кефали.

Напомним, в последние годы Дагестан активно развивает промысел кильки.

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