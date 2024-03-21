Чукотка возьмет свою кету на особый контроль

В Чукотском автономном округе в этом году прогнозируются низкие подходы анадырской кеты. Для защиты ее запасов регион планирует усилить контроль в сфере рыболовства.

В правительстве ЧАО прошло первое заседание межведомственной рабочей группы по вопросам организации охраны и научных исследований водных биоресурсов региона. В мероприятии участвовали представители окружного департамента сельского хозяйства и продовольствия, Тихоокеанского филиала ВНИРО и правоохранительных органов.

«В этом году прогнозируются крайне низкие подходы анадырской кеты в реки Чукотки, что требует особого внимания и ответственности. Для сохранения ценного ресурса необходимо максимально усилить контроль», — отметил губернатор Владислав Кузнецов.

Глава региона поручил проработать вопрос обеспечения согласованных действий федеральных и региональных органов власти в охране и исследованиях ВБР, сообщили Fishnews в пресс-службе правительства Чукотки.

Также решено разработать план совместных мероприятий на 2024 г. по контролю за соблюдением законодательства в сфере рыболовства.

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