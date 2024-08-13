На обитателей Янцзы благотворно влияет промысловый запрет

Запасы водных биоресурсов в реке Янцзы восстанавливаются после введения запрета на промысел, утверждают власти КНР. По данным профильных министерств, рыбы становится не просто больше, увеличивается и ее разнообразие.

Десятилетний запрет на промышленное рыболовство в водах Янцзы был установлен в 2021 г., сообщает корреспондент Fishnews.

Ситуации с восстановлением запасов посвящено совместное коммюнике Министерства сельского хозяйства и сельских территорий, Министерства водных ресурсов, Министерства экологии и окружающей среды и Министерством транспорта, передает китайский телеканал CGTN.

В коммюнике отмечено, что в 2023 г. плотность биоресурсов в основном русле выросла на 16,7% к прошлогоднему уровню, а в главных притоках Янцзы — на 64,3%. Кроме того, популяции четырех главных для Китая видов карповых — черного амура, белого амура, белого толстолобика и пестрого толстолобика — в центральной части реки достигла 5,68 млрд особей, что в 4,4 раз больше, чем до введения запрета.

В 2023 г. в бассейне Янцзы было зарегистрировано 227 местных видов рыбы, что на 34 больше, чем годом ранее. Число видов, находящихся под государственной защитой, увеличилось на три — до четырнадцати.

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