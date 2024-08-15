У бизнеса Приморья появилось официальное представительство в Даляне

Управление коммерции провинции Ляонин (КНР) официально зарегистрировало Центр поддержки предпринимательства Приморского края в Даляне. Предполагается, что это поможет нарастить объемы экспорта и вывести на китайский рынок новые компании из Приморья.

По словам министра экономического развития края Андрея Блохина, работа с представительством помогает приморскому бизнесу лучше понять торговую политику и существующие налоговые, таможенные преференции, а в результате — более эффективно вести бизнес.

Так, по итогам работы представительства в Даляне в первом полугодии подписано три экспортных контракта на сумму 690 тыс. долларов, семь соглашений о намерениях с крупнейшими торговыми компаниями на сумму 1,2 млрд рублей, а также три соглашения о стратегическом партнерстве с государственными организациями, сообщили Fishnews в пресс-службе правительства Приморья.

Вместе с тем заключено соглашение между крупным трейдером Даляня и компанией из Владивостока о предоставлении торговой площадки, на которой будет представлена расширенная линейка товаров приморских производителей и организована выставка и продажа их продукции.

Как уточнил заместитель директора приморского Центра «Мой бизнес» Леонид Канин, это пространство создается для продвижения приморской продукции в Китае и будет работать на постоянной основе.

«В этом году региональный Центр поддержки экспорта планирует реализовать региональную программу, которая поможет нашим экспортерам транспортировать свою продукцию в бондовые зоны китайских провинций Хэйлунцзян и Ляонин. Это значит, что предприниматели смогут возместить расходы на транспортировку своих товаров», — добавил Леонид Канин.

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