На Чукотке рассказали о первых результатах операции «Путина»

Полицейские Чукотского автономного округа подвели итоги первого этапа операции «Путина». Он проходил с 4 июля по 4 августа.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе УМВД по ЧАО, выявлены случаи рыбалки в запретные дни. Также правоохранители зафиксировали факты превышения квоты на добычу водных биоресурсов и вылова лососевых видов рыб без соответствующего разрешения.

Так, в районе 10-го причала Анадырского лимана были задержаны двое мужчин, которые добыли рыбу сверх установленной нормы. При помощи двух сетей и двух резиновых лодок они добыли 148 особей лососей.

Еще один факт зарегистрирован 10 августа в поселке Угольные Копи - также на берегу Анадырского лимана. 33-летний местный житель поймал 21 лосося и успел извлечь 30 ястыков икры.

Всего за время операции правоохранители выявили 11 административных правонарушений. Изъято более 500 кг рыб лососевых пород и около 5 кг икры лосося. Ущерб от действий браконьеров, по предварительным подсчетам, составил более 200 тыс. рублей.

Работы по пресечению нарушений в сфере рыболовства ведутся круглосуточно, отметили в ведомстве.

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