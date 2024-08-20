Рыбаков севера Хабаровского края волнуют участки и доступная электроэнергия

К побережью Охотского района Хабаровского края сельдь в этом году в ожидаемых объемах не подошла, и это тяжелый удар для предприятий, готовившихся к промыслу. Вопросы, которые нуждаются в решении для продолжения работы, рыбопромышленники обсудили с главой Хабаровского Крайрыбакколхозсоюза Ольгой Булковой.

Предприятия Охотского района заранее готовились к промыслу нерестовой сельди. Обеспечили снабжение. Завезли людей на путину: север Охотского района — труднодоступные места, и доставлять работников приходится заранее. Но объемов, на которые рыбаки рассчитывали в своей производственной деятельности, добыть не удалось: подходы сельди оказались небольшими.

«Очень тяжелая у нас ситуация сейчас, финансовая нагрузка после селедки», — рассказал на встрече с Ольгой Булковой генеральный директор Рыбопромысловой компании «Кухтуй» Вячеслав Тимофеев.

Для рыбаков это настоящая катастрофа, отметил директор рыбоперерабатывающего комплекса «Охотский» Никитай Кононихин.

В Охотском районе надеются, что компенсировать потери поможет лосось. Один из вопросов, поднятый на встрече с руководителем Хабаровского Крайрыбакколхозсоюза как раз касался перспектив промысла красной рыбы. Сохранение лососевых участков волнует предприятия во всех рыбацких регионах Дальнего Востока, сообщает корреспондент Fishnews. Пользователей Хабаровского края, как и коллег, взволновала формула, предложенная для расчета платы за перезакрепление участков без торгов. Также рыбаков беспокоит: будет ли возможность доработать по уже заключенным договорам до конца срока их действия.

«Мы надеемся, что все-таки нас правительство услышит, врио губернатора нас поддержит, потому что самое страшное — это банкротство предприятий, — заявила руководитель отраслевого объединения. — К чему оно приводит? Сокращение рабочих места, поступлений в бюджеты всех уровней, в том числе и местный бюджет». А для северных районов невозможность найти работу приведет к оттоку населения.

Также рыбопромышленников волнует продление программы выравнивания энерготарифов и обеспечение пассажирских авиаперевозок. Ольга Булкова сообщила, что поднимала вопросы по рыболовным участкам и энерготарифам на встрече населения с врио губернатора Хабаровского края Дмитрием Демешиным в Охотске. Обсуждалась на встрече и тема транспортной доступности.

В союзе напомнили, что предприятия в северных районах участвуют в социальных проектах, откликаются на потребности территорий и местного населения и работа производств очень важна для экономики этих мест.

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