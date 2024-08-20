Биотехнологиями займется специальный научный центр

В России собираются создать Научно-технологический центр биоэкономики и биотехнологий. Структура объединит восемь учреждений, занятых исследованиями в областях биологии, сельского хозяйства и смежных направлениях.

Подписано соответствующее распоряжение правительства. Научно-технологический центр будет функционировать в форме объединения (консорциума), без образования юридического лица, сообщили Fishnews в пресс-службе кабмина.

В состав центра войдут Институт биоорганической химии имени академиков М.М. Шемякина и Ю.А. Овчинникова Российской академии наук, Институт цитологии и генетики Сибирского отделения РАН, ФИЦ «Фундаментальные основы биотехнологии» РАН, Всероссийский НИИ сельскохозяйственной биотехнологии, ФИЦ «Пущинский научный центр биологических исследований РАН», Институт теоретической и экспериментальной биофизики РАН, Институт белка РАН. Головной научной организацией станет НИЦ «Курчатовский институт».

Премьер-министр Михаил Мишустин, комментируя принятое решение на заседании правительства, отметил, что биотехнологии — довольно молодая в России сфера. Она связана с разработкой и внедрением инноваций, которые помогают снижать нагрузку на экологию, эффективнее использовать природные богатства, а также создавать новые виды топлива, такие как биогаз или биодизель.

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