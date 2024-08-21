В Карелии будут перерабатывать ламинарию Белого моря

В Республике Карелия строят комплекс по переработке водорослей. Запустить производство пищевых добавок из ламинарии инвестор планирует в 2025 г.

Строительство ведется в поселке Березовка Кондопожского района, сообщили Fishnews в пресс-службе регионального правительства. Стройплощадку с профилактическим визитом посетили специалисты госкомитета республики по строительному, жилищному и дорожному надзору.

Уже выполнены работы по устройству фундаментов, подрядчик приступил к установке ограждающих конструкций производственных корпусов. В корпусах расположатся цеха, помещения хранения, технические помещения, лаборатория, зона презентации для посетителей, административно-бытовые помещения.

Планируется, что на заводе будет создано около 100 новых рабочих мест. Ранее власти региона сообщали: предполагаемый объем переработки составит до 500 тонн сырья в год.

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