Заповедным зонам подготовили порядок обоснования

Минсельхоз утвердил новый порядок подготовки биологических обоснований для создания рыбохозяйственных заповедных зон, их ликвидации или изменения границ. Он начнет действовать с 1 сентября 2024 г.

Актуализация порядка подготовки биологических обоснований связана с выходом новых правил для образования рыбохозяйственных заповедных зон (РХЗЗ), которые также вступают в силу с 1 сентября 2024 г.

В приказе Минсельхоза регламентирована процедура подготовки биологических обоснований, на основе которых министерство принимает решения об установлении РХЗЗ, изменении их границ или прекращении существования таких зон.

Подготовкой обоснований будет заниматься Всероссийский НИИ рыбного хозяйства и океанографии, опираясь на данные государственного мониторинга водных биоресурсов. Как сообщает корреспондент Fishnews, инициатором этой процедуры может выступать Росрыболовство или — по заявлению — юрлица, индивидуальные предприниматели, региональные органы власти либо органы местного самоуправления. Заявления также необходимо подавать в федеральное агентство.

В порядке определено несколько условий для образования РХЗЗ. В их числе — наличие в водоеме особо ценных и ценных видов водных биоресурсов, негативные факторы, влияющие на состояние рыбных запасов и среды их обитания, сокращение площади нерестилищ и мест обитания рыбной молоди, а также снижение эффективности естественного воспроизводства.

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