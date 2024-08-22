Американцы спрогнозировали ход нерки в 2025 году

Группа ученых из Вашингтонского университета (Сиэтл) и Аляскинского университета в Фэрбенксе опубликовала первый предварительный прогноз хода нерки в Бристольском заливе на 2025 г. По мнению специалистов, год будет средним.

Прогноз распространяется также на относящиеся к Бристольскому заливу бассейны девяти рек, сообщает корреспондент Fishnews. Авторы отмечают, что точность такого раннего сценария не слишком высока, так как еще не подведены итоги нынешней путины. Более точный официальный прогноз будет опубликован в ноябре.

Согласно раннему прогнозу, в 2025 г. в Бристольский залив зайдет 49,6 млн особей нерки, вылов составит около 32,4 млн штук. Это близко к среднему результату за последние 20 лет, однако на 18% ниже такого показателя за 10 лет (60,1 млн нерок).

Ученые полагают, что в 2025 г. предприятия освоят 185,3 млн фунтов (около 84 тыс. тонн) нерки, а средний вес пойманной рыбы составит 5,7 фунта (около 2,59 кг). Это несколько меньше, чем в 2023 г. Напомним, в текущем году в уловах преобладают мелкие особи.

Ожидается, что 39% от зашедшей на нерест нерки будут особями, которые провели в океане два года, а оставшиеся 61% — три.

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